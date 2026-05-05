Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
A+ / A-
Arquivo
Podcast Educa-te Ep07

Podcast Educa-te

​Escola ensina as crianças como se todas aprendessem da mesma maneira?

05 mai, 2026 • Cristina Nascimento


No episódio desta semana senta-se à mesma mesa Fátima Lopes, apresentadora e comunicadora, e Sofia Garcia da Silva, coordenadora de Educação Especial do CAD Lisboa. Cnnversam sobre atenção, memória, ensino profissional, pensamento crítico e o papel da ciência na forma como pensamos a educação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.