Podcast Educa-te
Escola ensina as crianças como se todas aprendessem da mesma maneira?
05 mai, 2026 • Cristina Nascimento
No episódio desta semana senta-se à mesma mesa Fátima Lopes, apresentadora e comunicadora, e Sofia Garcia da Silva, coordenadora de Educação Especial do CAD Lisboa. Cnnversam sobre atenção, memória, ensino profissional, pensamento crítico e o papel da ciência na forma como pensamos a educação.
Este episódio conta com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
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