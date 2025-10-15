Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Reportagem
Como funciona a formação de tiro dos polícias?
15 out, 2025 • Liliana Monteiro e Beatriz Pereira
Aprendem a privilegiar os membros inferiores e sabem que qualquer erro pode ser fatal. Na Escola Prática de Polícia, ensina-se a importância da “postura, posição corporal e controlo da respiração" antes de disparar. Sindicato considera formação atual curta e pouco adaptada às exigências do terreno.
Veja a reportagem em vídeo:
"O alvo que aqui está parado, mas na rua pode não estar”. Como funciona a formação de tiro dos polícias?
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.