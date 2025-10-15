Menu
"O alvo aqui está parado, mas na rua pode não estar”. Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Reportagem

Como funciona a formação de tiro dos polícias?

15 out, 2025 • Liliana Monteiro e Beatriz Pereira


Aprendem a privilegiar os membros inferiores e sabem que qualquer erro pode ser fatal. Na Escola Prática de Polícia, ensina-se a importância da “postura, posição corporal e controlo da respiração" antes de disparar. Sindicato considera formação atual curta e pouco adaptada às exigências do terreno.

Veja a reportagem em vídeo:

