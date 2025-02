De novo às voltas com a Europa

Ultrapassada a primeira fase de duas competições europeias de futebol -Liga dos Campeões e Liga Europa- os representantes portugueses que conseguiram sobreviver entram de novo em acção hoje e amanhã, agora em circunstâncias diferentes, ou seja, em jogos a eliminar, disputados em duas mãos.

Por isso, o Sporting Clube de Portugal entra nesta terça-feira em acção, recebendo no seu estádio José Alvalade a forte equipa germânica do Borússia de Dortmund, sendo o segundo desafio disputado depois na Alemanha.

Para já, os leões vão ter pela frente uma equipa difícil.

O Borússia de Dortmund é o décimo-primeiro classificado do campeonato alemão com 29 pontos conquistados em 21 jogos disputados até agora.

Esta equipa contabiliza oito vitórias, cinco empates e oito derrotas, com um total de 37 golos marcados contra 36 sofridos, o que não induz uma boa média alcançada até aqui.

O Borússia tem um passado que deve ser tido em conta, sendo uma conquista da Liga dos Campeões Europeus o seu feito maior, nos tempos em que Paulo Sousa era seu jogador.

Treinada a equipa durante sete anos por Jurgens Klop, possui o maior estádio da Alemanha e o quinto maior da Europa.

No quadro actual de jogadores, orientados por Niko Kovac, da Croácia, Emre Kan, nascido na Alemanha, com nacionalidade turca, é das figuras mais destacadas.

Mas a equipa conta com um conjunto muito homogéneo, apoiado por um público frenético, que ajuda a criar muitos problemas a quem visite o estádio Westfalenstadion.

Os campeões portugueses vão, pois, esperar por um adversário disposto a complicar-lhes a vida, pensando sobretudo na possibilidade de alcançar um bom resultado, que permita salvaguardar o desfecho da segunda volta, a disputar na Renânia do Norte.

Amanhã, o Benfica estará no Mónaco, para ali defrontar a formação do Principado, num jogo aparentemente menos complicado do que o que compete disputar ao Sporting esta noite, no estádio José Alvalade.