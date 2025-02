Só meia parte não chega

Previam-se dificuldades para a equipa do Sporting no jogo de ontem à noite com os alemães do Borussia de Dortmund. E, a segunda parte do encontro em Alvalade até acabou por justificar amplamente a razão dessas dificuldades.

A formação lisboeta começou bem, e ainda conseguiu equilibrar de forma evidente o jogo, nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Aliás, o campeão português até poderia ter chegado ao intervalo em vantagem, porque dispôs de oportunidades que os seus atacantes não foram capazes de concretizar.

A equipa leonina bateu-se bem, não deu grandes oportunidades ao adversário germânico, e até revelou uma condição física que não fazia supor o descalabro da segunda parte.

Mas, em boa verdade, nesse período tudo foi diferente, para pior.

E as substituições operadas pelo seu treinador nem sequer produziram bom resultado, antes pelo contrário.

Como já vem sendo hábito, os leões baixaram o seu rendimento, e a discussão sobre a condição física de alguns jogadores voltou a ser o tema da noite.

O resultado desnivelado até passou a não ser o tema principal do jogo, o que permite pensar que a sorte do Sporting na Liga dos Campeões está traçada.

No estádio do Dortmund, daqui por alguns dias, tudo será completamente diferente, pois a equipa alemã conta ali com um fervoroso apoio do seu indefetível e numeroso público, e a competência dos seus jogadores vai, de novo, marcar a diferença quanto ao valor das duas equipas.

Entretanto, hoje à noite, o Benfica joga no Mónaco a sua continuidade na Liga dos Campeões Europeus, prevendo-se que os encarnados saiam mais prestigiados da contenda do que o seu vizinho lisboeta, sendo capazes de regressar a casa com um resultado animador, que dê motivos para pensar que a presença na Champions não fica afastada por agora.