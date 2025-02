O primeiro passo está dado

Como era previsível, o Benfica venceu esta quarta-feira o Mónaco no Principado, dando um passo decisivo para poder, depois do desafio na Luz, chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeu.

A vitória dos encarnados nunca esteve em dúvida, não obstante os monegascos terem demonstrado, em alguns momentos, que constituem um onze de qualidade.

Apesar disso, o Mónaco vai ver-se privado de três dos seus jogadores mais importantes no encontro da segunda mão por força dos cartões com que foram visados pela arbitragem.

Al Musrrati, nosso conhecido dos seus tempos ao serviço do Sporting de Braga, viu mesmo um cartão vermelho que não o impede somente de estar presente no jogo da Luz, pois deixou a sua equipa a jogar com dez unidades durante praticamente toda a segunda parte.

Na próxima terça-feira, no estádio da Luiz, teremos novo desafio entre Benfica e Mónaco, para o qual a equipa lisboeta parte como claro favorito, tendo, por isso, pouco mais do que a necessidade de cumprir calendário.

Depois, no próximo sábado, a equipa de Bruno Lage regressa ao campeonato português, deslocando-se aos Açores para defrontar, em Ponta Delgada, o Santa Clara, que tem vindo a confirmar-se como uma das boas equipas da actualidade, mantendo o quinto lugar na tabela, tendo conquistado até agora 38 pontos.

Um jogo difícil, que servirá de teste à verdadeira condição actual do conjunto benfiquista.