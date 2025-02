O Futebol Clube do Porto desperdiçou ontem a oportunidade de ter ganho algum avanço sobre a AS Roma na primeira mão do play-off da Liga Europa, no jogo disputado no estádio do Dragão.

E o empate, a um golo, pode não ser suficiente, uma vez que o próximo jogo vai levar a equipa portista à capital italiana, onde os da casa parece disporem de maiores possibilidades de seguir em frente na segunda competição europeia, jogando no estádio Olímpico, o que representa mais uma vantagem para os transalpinos.

E, como isso possa não ser suficiente, há ainda a considerar o mau saldo portista dos tempos mais recentes, pois nos últimos nove jogos os dragões apenas conseguiram uma vitória, acrescentando-lhe quatro empates e outras tantas derrotas, um score inédito, que os adeptos não podem aceitar de bom grado.

É verdade que até ao lavar dos cestos ainda não está tudo perdido sendo, no entanto, razoável considerar que a vida dos portistas ficou complicada na Liga Europa, depois de ter estado a jogar em superioridade numérica durante mais de trinta minutos, na segunda parte, facto que os jogadores de Martin Anselmi não foram capazes de aproveitar.

Na próxima quinta-feira se ficará a saber se o FCPorto terá capacidade para seguir em frente na competição, chegando aos oitavos-de-final, o que, por agora, não parece ser fácil de alcançar.

Entretanto, neste cacharolete por que passa o futebol, os dragões vão no próximo domingo jogar ao Algarve, onde o receberá um Farense muito necessitado de conquistar pontos, para assim tentar libertar-se da penúltima posição, que ocupa na classificação geral.

Um dia antes, no sábado, também jogam Sporting e Benfica, interessados igualmente na 22ª jornada da Liga.

O Sporting joga em Alvalade onde receberá o Arouca, estando por isso em posição de vantagem. Porém, ver-se-á se os problemas de ordem física, que veem atormentando o grupo lisboeta, não venham a castigar o onze de Rui Borges.

Quanto ao Benfica, tem uma saída difícil aos Açores para, em Ponta Delgada, defrontar o quinto classificado, o Santa Clara, uma das equipas mais afirmativas do nosso Campeonato, que tem vindo a protagonizar uma carreira de surpreendente categoria.