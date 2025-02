Porto sentido

É a canção de Rui Veloso que sugere este título.

De facto, há boas razões para que o Porto se sinta frustrado com o comportamento da sua mais representativa equipa de futebol na Liga Europa, donde saiu sem deixar rasto, depois de uma exibição muito frouxa no estádio Olímpico do Roma.

Ainda chegou a haver esperança no apuramento para a fase seguinte da competição, depois do espectacular golo marcado por Samu, digno de figurar num compêndio de futebol.

Só que, depois disso, a exibição da equipa nunca deu razões para acreditar que seria possível sair da capital italiana com um resultado favorável.

Esta equipa do Futebol Clube do Porto, pelo que se tem visto, também nas competições domésticas, não parece ter dimensão para poder ser considerada favorita em qualquer delas.

Já afastada da Taça de Portugal pelo Moreirense, não revela capacidade para ombrear com os seus maiores rivais de sempre, sobretudo porque falta qualidade a uma grande parte dos seus jogadores.

E isso ficou à vista outra vez em Roma, onde foi batida para uma equipa que nem sequer é transcendente, pois ocupa apenas o nono lugar da Série A, e na qual somente existe um jogador de qualidade indiscutível, de seu nome Dybala, campeão do mundo pela Argentina.

Na próxima jornada, na segunda-feira à noite, ver-se-à, frente ao difícil Vitória de Guimarães, se há ou não boas razões para considerar insuficiente a capacidade dos dragões, sempre legítimos candidatos à conquista das competições em que estejam empenhados.

A jornada que se segue parece mais fácil para o Benfica, que joga em casa contra o Boavista, lanterna vermelha da classificação da nossa Liga, com apenas duas vitórias no total de 22 jornadas, curiosamente obtidas em desafios fora do Bessa, em Barcelos e na Casa Pia.

Quanto ao Sporting, não pode encarar de ânimo leve o encontro que vai ter na Vila das Aves com o AVS Sad, tanto mais que o rol de jogadores lesionados vem aumentando semana a semana, o que torna ainda mais ingrata a tarefa dos que restam, e do seu treinador.

É verdade que os avenses são a única equipa que ainda não ganhou fora, mas também nesse aspecto os seus triunfos, em casa, se reduzem a três, no seu estádio, frente ao Gil Vicente, Rio Ave e Vitória de Guimarães, todos por 1-0.