Sporting sempre a descer

O Sporting voltou a empatar ontem à noite, o terceiro empate consecutivo, perdendo para o Benfica os seis pontos de vantagem que vinha mantendo ao longo de várias semanas.

Ou seja, os leões da capital não vencem desde o dia 2 de Fevereiro, quando foram à capital algarvia defrontar e ganhar à sua filial número dois, o Sporting Farense.

E a equipa comandada por Rui Borges apenas tem de responsabilizar-se a si própria.

Depois de uma igualdade frente ao FCPorto, perfeitamente aceitável, o empate com o Arouca não parece muito fácil de aceitar. Perante uma equipa com menor qualidade e menos intensas responsabilidades, os leões deveriam ter então assumido por inteiro o que parecia possível, e chegar ao fim do desafio com uma recolha de pontos mais substancial.

Ontem, na Vila das Aves, voltou a acontecer aquilo que antes parecia impensável, uma situação que se aceitavam como natural.

E a equipa lisboeta até realizou uma primeira parte de qualidade, ao fim da qual vencia por uma diferença que até fazia supor a possibilidade de sair do estádio com três pontos no bornal.

Afinal, depois de uma segunda parte apagada, sem qualidade, e com a equipa a trazer ao de cima carências inaceitáveis, o Sporting voltou a colocar-se a jeito e consentir dois golos que originaram mais um empate castrador, que colocou a equipa em igualdade com o Benfica no primeiro lugar da classificação e, por isso, ainda mais à mercê do seu vizinho da capital do que acontecia há quinze dias atrás.

A juntar à lesões, que muito têm afectado o plantel leonino e tornado ainda mais complicada a tarefa do seu treinador, acrescentam-se também as expulsões incompreensíveis que o Sporting tem protagonizado. Ainda ontem, a lamentável saída do jogo do defesa Diomandé, voltou a ter influência no desfecho do jogo, ficando por se saber que consequências o seu irrefletido gesto poderá vir a ter a nível interno, sabendo-se que a nível oficial ficará suspenso por mais um desafio.

Hoje, para terminar a jornada, teremos no estádio do Dragão o jogo mais importante da semana, com o Futebol Clube do Porto a defrontar o Vitória de Guimarães.

Depois de terem vencido na primeira volta por 3-0 na cidade do Fundador, os dragões vão certamente passar esta noite por dificuldades maiores do que as que sentiram em Setembro do ano passado.