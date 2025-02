O campeonato das grandes surpresas

Na ressaca dos seus últimos cinco jogos, sem vencer, a contar para o Campeonato, o Futebol Clube do Porto não pode falar de momentos aceitáveis, os quais muito contribuíram para a sua actual classificação, agora a seis pontos dos dois comandantes, Sporting e Benfica.

E dessa ressaca constam quatro empates e apenas uma vitória, escassa, por 1-0, sobre o Sporting Farense, poucas horas depois do ex-Presidente Pinto da Costa nos ter deixado para sempre.

Esses empates da formação azul e branca aconteceram contra o Santa Clara, o Rio Ave, o Sporting e, ontem, o Vitória de Guimarães.

Trata-se de desfechos impensáveis e inaceitáveis para uma equipa que é sempre considerada candidata a disputar, com sucesso, todos as competições em que esteja empenhado.

Olhando para o rol dos empates cedidos pelos dragões, só aquele que foi consentido contra o Sporting, embora no Dragão, poderá ser aceite por quem olha habitualmente para a nossa competição principal, e ainda menos pelos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto.

Por agora, quando estão ainda por disputar onze jornadas do Campeonato é, naturalmente, arriscado traçar cenários que conduzam à exclusão da equipa de Martín Assensi da disputa do título do campeão.

É que os seus mais directos competidores têm ainda pela frente jogos considerados difíceis, acrescentando a essa circunstância as várias lesões que continuam a afectar ambas as equipas, e que muito podem vir a influenciar decisivamente as suas prestações no futuro.

Olhando para a outra face da moeda, verifica-se que o Sporting de Braga se arrimou aos Dragões na tabela, agora com os mesmos pontos, o que não deixa de constituir uma preocupação, pois está em jogo a disputa da próxima Liga dos Campeões Europeus, para cujo apuramento portistas e minhotos, passam a correr riscos muitos semelhantes.

Entretanto, segue-se a Taça de Portugal, com o FCPorto já fora, e a realização dos jogos correspondentes aos quartos-de-final, deles avultando o Benfica-Braga, amanhã, às 20,45, e na quinta-feira, Gil Vicente-Sporting à mesma hora, um assunto a que voltaremos.

Saliente-se também o embate entre O Elvas e o Tirsense, que abre hoje a jornada, no estádio alentejano, digno das melhores e mais antigas memórias.