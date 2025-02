A Taça já tem um herói

Independentemente do curso que venhamos a conhecer na presente edição da Taça de Portugal, há já um reconhecido herói.

Trata-se do Tirsense, que está de pleno direito nas meias-finais, depois de ter eliminado ontem o espectacular O Elvas-Clube Alentejano dos Desportos, e que agora fica à espera de Sporting de Braga ou Benfica, para ter adversário nos jogos aprazados para as meias-finais.

Os alentejanos de O Elvas já haviam cometido a proeza de eliminar o Vitória de Guimarães, não se esperando que pudessem levar ainda mais longe a sua presença na segunda mais importante competição do futebol português.

Aceita-se, por isso, o desfecho do jogo de ontem, que trouxe de novo à ribalta a equipa de Santo Tirso, sempre recordada por aquela proeza cometida nos anos cinquenta do século passado num jogo contra o Sporting, então servido por jogadores de alta qualidade, entre os quais os sempre celebrados cinco violinos.

O desafio que se segue deverá ter um final e uma história diferente.

Jogar contra o Benfica ou o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça, não parece susceptível de acarretar nova surpresa, podendo por isso conjecturar-se a despedida da competição da excelente equipa de Santo Tirso.

Hoje à noite, temos o grande jogo da Taça com o Benfica a receber, no estádio da Luz, a equipa do Sporting de Braga, que vem confirmando a sua qualidade nos últimos jogos do campeonato, e que promete estar hoje em Lisboa no melhor da sua forma e com capacidade para tornar esta eliminatória numa dúvida permanente.

Na Taça de Portugal é sempre possível falar-se de uma história diferente daquela que vem sendo escrita no campeonato, podendo também acontecer o contrário.

Recorda-se, por isso, que os minhotos, ainda em tempos recentes, vieram ao estádio benfiquista vencer por 2-1 em desafio do campeonato, o que Bruno Lage e seus comandados não podem deixar de ter em conta.

Aguardemos pois…