Uma Taça para a história

Em duas noites consecutivas, ficou decidido o apuramento para as meis-finais da Taça de Portugal.

E sem que se possa falar de desfechos inesperados, fica o registo de Benfica e Sporting terem ficado apurados para essa fase, onde serão seus adversários o Tirsense e Rio Ave, respectivamente.

E, porque se trata de uma eliminatória em dois jogos, parece poder pensar-se que tudo aponta para uma final no Estádio Nacional no próximo dia 25 de Maio, entre os dois clubes lisboetas.

Antes, porém, em 23 de Abril, teremos dois desafios, com o Benfica a jogar em casa com o Tirsense, enquanto os leões começam a eliminatória em Vila do Conde.

Vem também a propósito recordar que águias e leões não se encontram no Jamor desde o dia 18 de Maio de 1996, ou seja há 28 anos, tendo então a formação benfiquista vencido por 3-1 e, por isso, conquistado então a Taça de Portugal.

No rescaldo dos jogos realizados quarta e quinta-feira, é oportuno afirmar que foi espectacular o embate entre benfiquistas e bracarenses, o mesmo não podendo dizer-se daquele que teve como cenário o estádio de Barcelos.

Defrontando um adversário de grande qualidade, o Benfica teve de aplicar-se a fundo para chegar ao fim em vantagem, a qual, aliás, nunca esteve em dúvida no decorrer dos noventa minutos. Mais uma exibição fulgurante da formação comandada por Bruno Lage.

Já em Barcelos, tivemos um jogo de menor qualidade, com os leões a não conseguirem acertar uma vez sequer na baliza dos gilistas, que até poderiam ter chegado ao intervalo em vantagem.

O Sporting, ao contrário do que vinha sendo norma, pois não ganhava há cinco jogos seguidos, foi capaz de um segundo tempo bem melhor, na busca da baliza contrária, onde chegou com sucesso aos 68 minutos.

Depois disso, e com um jogador expulso quatro minutos depois, o Gil ainda conseguiu chegar ao empate aos 88 minutos, mas um Var muito rigoroso anulou aí a possibilidade de se chegar a prolongamento.

Apesar disso, os leões acabaram por serem justos vencedores, mas sem que o seu futebol tenha deslumbrado. Ficaram à vista ainda muitas insuficiências, que poderão continuar a prolongar-se a seguir no campeonato.

E se isso acontecer, o actual campeão terá dificuldade em conseguir uma vida longa nesta temporada.