Foi mais fácil o que parecia muito difícil

A jornada 24 da primeira Liga, que ainda não está fechada, pois ficou a faltar a deslocação do Benfica a Barcelos, o que ocorrerá no próximo dia 28, apresentava-se carregada de dúvidas, sobretudo para Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, que iriam ter pela frente circunstâncias que se imaginavam carregadas de dificuldades.

Os portistas, os primeiros a actuar, sabiam antecipadamente que poderiam contar com um adversário complicado, o Arouca, comodamente instalado no meio da tabela classificativa.

Acabaram os portistas por vencer por dois-a-zero, com toda a justiça, sobretudo porque puderam contar com dois jogadores que foram decisivos na conquista dos três pontos.

Um ano e meio depois, Marcano reapareceu e a sua presença constituiu uma ajuda fundamental para uma melhor arrumação do sector defensivo, o qual tem sido a grande razão do insucesso que tem atirado a equipa para lugares incómodos e com pouco futuro.

Depois, facto igualmente fundamental, o aparecimento de Fábio Vieira, um jogador que voltou a ser decisivo, depois de jogos a fio sem qualquer influência na produção do onze.

Em Alvalade, o Sporting entrava marcado por alguma intranquilidade, tendo em conta os últimos resultados e as mais recentes exibições.

O adversário era o Estoril Praia, protagonista de um percurso recente de grande qualidade e que, no caso de sucesso em Alvalade, poderia dar um salto até à sexta posição, não inédita, mas muito pouco frequente nos tempos mais recentes.

Além disso os canarinhos têm vindo a produzir futebol de excelente nível, que lhes permite respirar tranquilidade, quando ficam agora a faltar apenas dez jornadas para terminar um percurso muito proveitoso.

Ao contrário do que tem vindo a acontecer, o Sporting realizou uma excelente primeira parte, a que juntou a obtenção de dois golos, então a abrir perspectivas para um desfecho favorável, que haveria de consumar-se no segundo tempo.

Mesmo continuando a debater-se com muitos problemas com vários dos seus jogadores fundamentais, o Sporting continua a liderar a classificação e a manter viva a chama de que não é de todo impossível chegar à renovação do título de campeão, mesmo tendo em conta que o Benfica está ali por perto na tabela, e continua a dispor de um plantel mais apetrechado.