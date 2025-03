De volta a Liga dos milhões

Agora com dezasseis equipas em prova, começou ontem a disputa dos oitavos-de-final da mais importante competição mundial de clubes, a Liga dos Campeões Europeus, sendo o Benfica o único representante português presente.

Ontem, em jogo espectacular, como sempre, defrontaram-se as duas principais formações da capital espanhola, Real Madrid e Atlético de Madrid, tendo saído vencedores os merengues por escassa diferença, que não dá garantias quanto à qualificação para a fase seguinte.

No segundo jogo, no terreno dos colchoneros, o desfecho poderá ser diferente, o que cria enorme expectativa para daqui a uma semana.

Outro desafio a merecer destaque realizou-se nos Países Baixos onde o PSV Eindhoven foi cilindrado pelo Arsenal pelo volumoso resultado de 7-1, uma marca invulgar nos dias que correm numa competição com as características da Champions.

Nesta quarta-feira teremos igualmente quatro desafios, três dos quais assumem particular importância.

Desde logo o embate entre equipas alemãs, com o Bayerno de Munique a receber o Bayer Leverkusen, o Paris Saint-Germain à espera do Liverpool e, especialmente no estádio da Luz,de novo o Benfica frente ao Barcelona.

O mínimo que pode desejar-se é que tenhamos um jogo tão especatular entre portugueses e catalães quanto aquele que aconteceu no mesmo palco, ainda na primeira fase, em que os lisboetas saíram vencidos por 5-4, mas queixando-se muito justamente das decisões finais do árbitro que então dirigiu a partida.

Tal como então aconteceu, não se pode falar de favoritos, pois ambas as equipas têm qualidade e condições para poder chegar ao fim em vantagem, embora tudo deva ficar por decidir quanto à qualificação para a segunda partida a disputar na próxima semana, em Barcelona.

Apesar disso, a jogar em casa, com o apoio frenético do seu público, e com a inspiração e determinação dos seus jogadores, os lisboetas poderão acabar por se sobrepor ao adversário espanhol.