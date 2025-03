A última paragem

Para chegar ao fim da linha, ao campeonato da primeira Liga falta apenaspercorrer mais oito estações, que serão decisivas para atribuir o título de campeão nacional.

E agora, por força de nova intervenção das selecções, teremos a derradeira paragem, certamente muito importante para as equipas que têm necessidade de realizar aprontos físicos finais, em alguns dos jogadores que por agora estão em situações mais debilitadas.

Entretanto, como seria de esperar, os grandes terminaram com sucesso a última jornada, e em todos os casos sem dificuldades de maior. Os resultados são disso o melhor exemplo, mas as exibições de todos eles também não desmereceram.

Deste modo, as posições na classificação não sofreram alterações, mantendo-se o Sporting na vanguarda, com mais três pontos do que o perseguidor mais directo, o Benfica, que, entretanto, tem ainda um jogo por realizar, e que já está marcado para o dia 28 deste mês, na cidade nortenha de Barcelos, com o Gil Vicente.

No fim-de-semana, o FCPorto começou por vencer no Dragão o AVS SAD, voltando assim às vitórias neste campeonato, onde regista um percurso muito irregular, o que motiva uma diferença de nove pontos em relação ao líder que, embora à distância, permite vaticinar uma recuperação impossível.

Foi, estranhamente, a primeira vitória portista no seu estádio em 2025, a coincidir também com o primeiro sucesso, em casa, do novo treinador argentino

Os leões também venceram, no caso em Alvalade frente ao Famalicão, mas a sua vitória tornou-se difícil em alguns momentos do jogo. É indiscutível que o triunfo é justo, e que a equipa de Rui Borges esteve por cima na maior parte do tempo, mas a excelente réplica dos famalicenses nem sempre deixou margens para grande tranquilidade.

Quanto ao Benfica, o último dos três grandes a entrar em acção, fechou o jogo de Vila do Conde com um resultado que não corresponde àquilo que aconteceu em campo.

Os lisboetas foram sempre superiores, a sua vitória nunca chegou a estar em dúvida, e podia até ter ficado expressa por números diferentes.

Resta dizer ainda, porque é de inteira justiça, que o Sporting de Braga continua a fazer um campeonato de grande nível. Venceu em Faro, continuando assim colado ao FCPorto, com omesmo número de pontos, o que lhe permite pensar seriamente na possibilidade de chegar à principal competição da Uefa, a Liga dos Campeões, se os portistas vierem a descuidar-se nas oito jornadas que ficam por cumprir.

Entretanto, por força da paragem no campeonato, regressa a Liga das Nações, com Portugal a jogar, em dose dupla, com a selecção da Dinamarca, em Copenhaga e em Lisboa.

Disso falaremos nos dias seguintes.