Tudo bem, por enquanto

Num breve olhar pelo que foi o comportamento recente das equipas grandes do nosso campeonato, chega-se facilmente à conclusão que na jornada do fim-de-semana tudo correu bem a todos, inclusive ao Benfica, que apenas se limitou a acertar o calendário no fácil passeio a Barcelos.

De facto, e começando por aí, eram imagináveis poucas dificuldades dos lisboetas na visita ao estádio do Gil Vicente, tão visível era e é a superioridade da equipa comandada por Bruno Lage em relação ao adversário do Alto Minho. Ainda sem vencer na era César Peixoto, os gilistas transformaram-se em presa fácil, o que deixaram perceber facilmente, desde o momento em que foi dado o primeiro pontapé na bola.

Por igual resultado, três-a-zero, venceu também o Sporting frente ao Estrela da Amadora que foi, entretanto, adversário mais complicado e qualificado.

Jogando sem agressividade, os leões de Alvalade não foram capazes de chegar ao golo no tempo inicial, só atingindo a vantagem mercê da transformação de uma grande penalidade no começo do segundo tempo.

Depois, a partir daí, e também porque os estrelistas ficaram reduzidos a dez unidades, tudo se tornou mais fácil para a equipa antagonista, com a obtenção de mais dois golos.

O desfecho é justo, embora pareça dilatado em função daquilo a que se assistiu na Reboleira.

E, mais uma vez, destaque para o sueco Gyokeres, autor de dois golos, a confirmar-se tanto como melhor marcador como, igualmente, o melhor jogador deste campeonato.

Na Costa da Linha, o Futebol Clube do Porto também foi capaz de levar a melhor sobre o Estoril Praia, este tranquilo na nona posição da tabela, a confirmar a excelente carreira que vem protagonizando. Esperavam-se maiores dificuldades dos dragões, mas estes tiveram capacidade para se sobreporem às previsões.

Finalmente, embora com maiores dificuldades, o Sporting de Braga também ganhou, embora tendo pela frente um adversário mais capaz. Os minhotos ainda estiveram, por isso, provisoriamente na terceira posição, o que deixou de acontecer depois tarde de ontem na Amoreira.

Depois desta jornada fácil, tudo poderá mudar no fim-de-semana que se segue.

É que os quatro da frente jogam entre si, daí vindo a resultar, forçosamente, mudanças tanto na classificação como de perspectiva quanto ao futuro do actual campeonato.