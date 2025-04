Alguém entende esta guerra?

De repente, estalou a polémica entre duas figuras de proa do futebol português - os Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e do Comité Olímpico de Portugal - sem que se entendam as razões que estiveram na base do desentendimento em curso.

O que parece ter ficado agora bem à vista é que a relação entre Pedro Proença e Fernando Gomes já permanecia inquinada há algum tempo, sem que o vulgar mundo do futebol se tenha apercebido das razões desse choque de personalidades, pelos vistos revestidas com couraças diferentes.

Em causa, ao que parece, estão informações tornadas públicas no contexto da candidatura ao Comité Executivo da UEFA do actual líder federativo, que Fernando Gomes se recusa a apoiar, no respeito pela sua mais recente função de líder olímpico.

De repente, os responsáveis pelos Clubes mais representativos saíram a terreiro, primeiro para lamentar a situação a que inesperadamente se chegou, depois para apelar ao respeito pelo futebol português, envolvido actualmente em projectos de grande dimensão, tais como a organização do mundial a realizar em 2030, e a candidatura ao mundial feminino um ano antes, em 2029.

É que ambos poderão transformar-se em marcos fundamentais para se deem passos de frente no contexto internacional, reforçando a credibilidade actual.

Por tudo quanto fica exposto é, pois, urgente que os incidentes registados sejam esclarecidos e ultrapassados, e regresse o entendimento necessário para que haja cordialidade institucional, afim de que todo o Desporto não passe a trilhar os caminhos ínvios que, por esta altura, alguns responsáveis parecem dispostos a percorrer.

Por favor, não estraguem…