Logo à noite acertam-se as contas

Em futebol, dar como ganho ou perdido qualquer jogo de futebol, representa sempre um risco, mesmo que, à partida, possa haver uns mais possíveis vencedores do que outros.

Acontece isso também em relação ao desafio que, logo à noite, Benfica e Sporting Farense vão disputar no estádio da Luz.

Claro que se se falar em favoritos, e aí a conversa já é completamente diferente, não temos dúvidas de que a equipa comandada por Bruno Lage se apresenta em situação muito mais favorável.

Os encarnados, como sabemos, perseguem a possibilidade de voltar a juntar-se ao Sporting no topo da classificação, enquanto os algarvios se encontram numa situação muito delicada, ocupando o penúltimo lugar da tabela, portanto perante a possibilidade real de poder vir a ser despromovido à divisão secundária.

É verdade que a partir de logo à noite ainda ficarão por disputar sete jornadas para concluir o calendário, e não é menos certo que as quatro equipas agora em dificuldade (Farense, EAmadora, AVS Sad e Gil Vicente) têm calendários a cumprir onde a maior e a menor dificuldade se misturam.

Os algarvios estão, contudo, perante maiores dificuldades, que se começaram a acentuar logo no começo do campeonato. O Farense registou então derrotas nas primeiras seis jornadas, conseguindo apenas um empate no sétimo desafio, então disputado na Vila das Aves.

E, perante este quadro, que começou a ficar muito cinzento logo no passado mês de Setembro,

não se podem traçar perspectivas favoráveis aos sulistas no embate que vão cumprir frente ao Benfica, porque estes continuam a olhar para cima, para assim irem cimentando a possibilidade de voltar a conquistar o campeonato