Enquanto não caem raios e coriscos

Apenas sob aspectos de ordem competitiva, chegou ontem ao fim uma semana tranquila para os clubes grandes da divisão principal, mas apenas sob o ponto de vista competitivo.

Como se esperava, o Benfica venceu o Farense, o FC Porto desembaraçou-se do Estoril Praia, o Sporting de Braga levou a melhor sobre o Arouca, e o Sporting, em jogo da Taça de Portugal, passou a ver o estádio do Jamor agora muito mais perto.

Nos dias passados nenhum passou por dificuldades de maior, embora em alguns dos desafios tenha havido mais dificuldades de uns do que de outros.

Por exemplo, aos minhotos não foi muito fácil derrubar os arouquenses, o mesmo acontecendo ao Benfica, que entrou na Luz convicto de que não seria difícil derrotar, com alguma folga, o penúltimo da classificação.

Os portistas ganharam na Costa do Estoril um jogo onde raramente transpareceram sugestões de um desfecho não positivo, apesar das dificuldades por que passaram, o mesmo acontecendo com os leões, que até poderiam ter construído um resultado mais robusto perante o Rio Ave, que não dispôs de uma única oportunidade.

Por agora, os tempos de acalmia terminaram e, na jornada que se segue, vamos ter pela frente dois jogos destinados a intervir de forma evidente no que depois faltará cumprir do calendário, e deixar mais à vista as possibilidades futuras dos quatro actuais líderes da classificação, com as implicações mais diversas, inclusive, as que os espera nas próximas edições das competições europeias da Uefa.

Neste domingo, chega até nós um dos maiores clássicos de sempre do futebol nacional, com o Porto a abrir portas no Dragão ao seu grande rival Benfica. E, como sempre, não se podem adiantar hipóteses quanto a um resultado final, pois pode acontecer invariavelmente de tudo num jogo que promete emoção e muita competitividade.

À vista de todos temos, nesta altura, um Benfica mais regular, senhor de uma equipa mais homogénea e servida por jogadores mais qualificados.

Não há que fugir a esta verdade. Só que em situações como a de agora, esses dados pouco valem, e o melhor é até não lhes dar demasiada importância, porque quando o apito se ouve pela primeira vez, todos são capazes de se transcender e de chegar ao que parece impossível.

No outro jogo, na segunda-feira, teremos Sporting e Braga já conhecedores do desfecho do clássico, uma circunstância pode vir a tornar-se determinante e com efeitos no desafo.

Mesmo sem estarem a produzir futebol de grande qualidade, os leões parece disfrutarem de algum escasso favoritismo: jogam em casa, animados por um público indefectível, e a olhar para a possibilidade de continuarem favoritos, em parceria com o rival Benfica.