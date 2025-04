Afinal havia outro para o comando

Numa jornada em que muitas coisas poderiam ter mudado, acabaram por acontecer várias alterações na tabela classificativa que podem vir a tornar-se determinantes em relação à forma como vai decorrer e terminar a competição maior do nosso futebol.

Passando em revista aquilo que se registou nos desafios mais importantes da jornada 28, que terminou ontem à noite, a primeira e mais importante nota tem a ver com a mudança de liderança na escala das primeiras seis primeiras equipas.

Ou seja, o Benfica de segundo passou a primeiro, em detrimento dos leões, que haviam mantido a dianteira durante jornadas a fio.

Também o Sporting de Braga passou para terceiro da classificação, em prejuízo do FCPorto que, em função da derrota sofrida no seu próprio estádio, passou a ocupar o quarto lugar, separado dos bracarenses por um ponto.

Também no que respeita aos lugares seguintes, não houve mudanças, mas a verdade é que vencendo o Santa Clara no seu estádio, o Vitória de Guimarães ficou agora mais próximo do quinto lugar, onde os açorianos prosseguem, mas com apenas um ponto de avanço.

No jogo de ontem à noite em Alvalade, o Sporting não foi capaz de cumprir o grande objectivo de manter a liderança, frente a um Sporting de Braga que vem fazendo um campeonato que cumpre as suas ambições, ao ponto de estar agora numa situação que lhe permite pensar no prosseguimento nas competições europeias no próximo ano.

Os leões entraram bem no jogo e tiveram uma primeira parte em que ficaram a dever a si próprios a possibilidade de chegar ao intervalo amealhando uma vantagem mais dilatada.

Depois, no segundo tempo, a equipa lisboeta baixou claramente o seu rendimento, colocou-se a jeito frente a um Braga que procurou mais acentuadamente a baliza contrária.

E conseguiu-o nos instantes finais do jogo, tendo chegado a um empate que acabou por merecer.

Assim postas as coisas, os leões podem ter comprometido a sua carreira rumo à conquista do bi-campeonato, embora continuem a depender única e simplesmente si próprios.

Faltam seis jornadas para chegar ao fim, e não se vislumbram facilidades, tanto mais que o Sporting terá de jogar na Luz na penúltima jornada, e aí as dificuldades aumentarão.