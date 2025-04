Em defesa do futebol, só do futebol

Com apenas cinco jornadas para cumprir até que termine o Campeonato, e face ao que se viu e ouviu nos últimos dias, a discussão vai certamente centrar-se, muito especialmente, nas arbitragens e nas consequências que poderão advir do trabalho dos juizes.

Na frente da tabela classificativa, Sporting e Benfica viram os seus desafios do fim-de-semana subir a primeiro plano por causa das arbitragens que fizeram parte dos jogos que disputaram, respectivamente em Ponta Delgada e no Estádio da Luz, em Lisboa.

Não há nada de novo nestas duas situações porque, como estas, outras já ficaram à vista emjornadas anteriores, e com os mesmos protagonistas em acção.

Só que, a sua importância foi então mais relativizada porque o campeonato ainda estava longe do fim, portanto com muito espaço disponível para desejáveis recuperações.

Nos casos recentes, dos Açores e de Lisboa há, quanto a nós, razões para análises diversas.

Ou seja, enquanto se pode dizer, com justiça, que aos leões poderá ter sido perdoada uma grande penalidade no desafio com o Santa Clara, já o mesmo não pode afirmar-se em relação ao que se passou com os benfiquistas frente à excelente equipa do Arouca, onde o penalti pode merecer as considerações mais contraditórias.

No fim do campeonato, quando se fizerem todos os balanços à volta dos muitos desafios disputados, dos penalties bem ou mal assinalados, dos golos indevidamente validados, das expulsões justas ou injustas, não deixará de haver motivos para muitas especulações.

Uns terão mais razões do que outros, muitos outros encontrarão motivos para festejar os seus sucessos, enquanto haverá ainda aqueles que não deixarão de justificar fracassos, a atingir todos os limites, desde a interrupção de contratos, a afastamento até jogadores inconvenientes.

Feitos esses balanços, chegar-se-à às mesmas conclusões de sempre.

Ou seja, os mais fortes foram os mais beneficiados, em prejuízo dos demais, com menor poder de fogo, e com reduzida capacidade para enfrentar as dificuldades que lhes saíram ao caminho, como já vem sendo habitual há anos a fio.

Estaremos todos atentos ao que vai passar-se nas cinco jornadas que restam, e quando todas as decisões começam a ficar mais à vista.

O foco sobre árbitros e arbitragens vai certamente intensificar-se, desejando-se que o seu trabalho saia por cima, e que no fim não sirvam de desculpa para todos os fracassos.