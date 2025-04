Taça meio a sério, meio a brincar

Embora o treinador do Sporting Clube de Portugal tente fazer vingar a ideia segunda a qual um resultado de dois-a-zero é sempre muito perigoso, em boa verdade não parece possível imaginar que os leões não tenham praticamente garantido o apuramento para a final do Jamor, depois de defrontar o Rio Ave, na segunda-mão da meia-final da Taça de Portugal, nesta terça-feira, na cidade de Paços de Ferreira.

E as boas razões para acreditar no apuramento dos leões assenta, fundamentalmente, em dois factos a ter em conta: porque está em melhores condições para o alcançar, depois porque o Rio Ave joga fora do seu estádio este encontro decisivo, o que agrava a sua já periclitante situação.

Além disso, a garantia de uma presença para a final no Estádio Nacional, no próximo dia 25 de Maio, representa, igualmente para os leões, um forte acicate que vai no sentido de defrontar nessa final o Benfica, que também joga amanhã, o segundo desafio da eliminatória, contra o Tirsense, já goleado na primeira-mão, e que, por isso, não pode aspirar ao chamado feito impossível.

Estas duas equipas, Sporting e Benfica, juntamente com FCPorto e Sporting de Braga, saíram, entretanto, incólumes da última jornada do campeonato da primeira Liga, todas sem grandes dificuldades perante os adversários que então lhes couberam em sorte.

Até na que parecia ser a problemática deslocação dos benfiquistas à cidade do Fundador, tudo correu de feição à equipa de Bruno Lage, que logrou regressar a Lisboa com a preciosa vantagem de três-a-zero, e apesar da forte oposição que recebeu da voluntariosa equipa do Vitória.

Feitas agora as contas, a malha aperta-se, cada vez mais, para o quarteto da dianteira, embora em situações divergentes. Ou seja, enquanto Porto e Braga prosseguem a discussão sobre qual deles irá garantir o terceiro lugar final e, por via, disso, o consequente apuramento para a próxima Liga Europa, a luta entre leões e águias fia mais fino.

Está por saber, e assim continuará, quem irá festejar o título de campeão e, a seguir, receber as fartas prebendas decorrentes da participação da Liga dos Campeões da temporada que se seguirá.

Para já, tudo aponta para que as dúvidas se possam desfazer na penúltima jornada, a disputar no estádio da Luz, podendo também acontecer que tudo fique guardado apenas para a ronda que encerrará o calendário.

Enfim, um final de campeonato como há muito não se via entre nós.