Muito próximo da meta

O nosso Campeonato vai entrar hoje na jornada trinta e dois, com quase tudo para definir.

Ainda não está apurado o campeão, o quadro europeu também se encontra por definir, e no que toca a descidas e a play-off há muito sofrimento a caminho.

A jornada que se segue, poderá permitir já tirar algumas conclusões mas, para que isso aconteça, os resultados terão de ajudar mais a esclarecer dúvidas que por agora se perfilam no horizonte.

Prevendo-se, com alguma naturalidade, que Sporting e Benfica não se deixarão surpreender, tanto em Alvalade como no Estoril, o foco aponta, desde há algum tempo, para os momentos mais quentes que seguramente se irão viver na Luz, quando ambos ali se defrontarem. E, para esse clássico, não adianta avançar desde já com previsões pouco sustentáveis, dado que apenas no dia 10 de Maio deverá ser possível nomear o futuro campeão nacional.

Quanto aos terceiro e quarto lugares, não é fácil pensar em jogos fáceis para Braga e Porto até ao cumprimento dos minutos derradeiros. Por enquanto a vantagem está do lado dos minhotos, mas o seu calendário, mais difícil, pode ajudar a sua tarefa até ao desafio com o Benfica, a fechar a jornada 34 e o campeonato.

Também não está tudo clarificado no que toca às descidas e à participação no play-ff.

AVS Sad, Boavista e Sporting Farense correm, por agora, os maiores riscos, mas o alinhamento final continua, por agora, desconhecido.

Entretanto há também outras tabelas por definir, destacando-se a que respeita à qualificação do bota de ouro da Europa: com os quatro golos apontados no Bessa o leão Viktor Gyokeres isolou-se no comando da tabela, mas tem por perto a concorrência feroz de Mohamed Salah, do Liverpool,Robert Lewandovski, do Barcelona, e do inglês Henry Kane, do Bayern de Munique.

Com estas três feras a persegui-lo, o sueco do Sporting não pode dormir descansado, tanto mais que apenas tem três jogos pela frente.

E, para terminar, um gesto bonito vivido recentemente no estádio do Liverpool, onde os reds garantiram já a conquista da premier legue.

Foi seu subscritor o actual treinador, o holandês Arn Slot que, após a vitória sobre o Tottenham, que levou à vitória final no campeonato, a quatro jornadas do fim, de microfone em punho, pediu aos milhares de adeptos para cantarem o nome de Jurgen Klop, recordando assim o papel fundamental que o alemão teve na história recente do clube.

E pergunta-se: quem é que, por cá, seria capaz de uma atitude semelhante?????