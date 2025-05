As guerras do alecrim e da manjerona

Normalmente, os derbys entre os dois maiores clubes de Lisboa não se jogam apenas em campo.

Fora das quatro linhas são quase sempre construídas histórias, algumas até fantásticas e de bom gosto, sem que, no entanto, se trate de uma regra indestrutível.

E a imaginação dos criativos adeptos parece não ter fim, nem limites.

Ontem, era conhecida a notícia segundo a qual a manhã acordara em Lisboa, lá para as bandas de Alvalade, com o símbolo do Sporting, um leão gigante, pintado de encarnado, uma iniciativa que já não é nova, antes se vem repetindo desde há alguns anos.

Na inversa, a águia, a imagem maior do Benfica, também já foi vista diversas vezes ornamentada com tintas verdes, uma provocação que só pode ter partido de bandas leoninas. Nem num caso nem noutro se pode pensar de modo diferente.

É prejudicial, é verdade, é dispendioso, mas tem graça e não ofende.

Já o mesmo não pode dizer-se em relação a declarações que têm subido a terreiro, visando ofender alguns dos artistas que vão estar no palco do estádio da Luz no próximo sábado, mas que, em lugar de os apoucar, poderá ter como efeito fazer aumentar o seu interesse pelo jogo.

Até lá, aconteça o que acontecer, o que se deseja é que venhamos a estar perante um espectáculo de grande qualidade, como as duas equipas justificam, e que o resultado que venha a acontecer seja já aceite moderadamente pelos adeptos de águias e leões, muito embora se reconheça que essa não deva ser uma situação fácil de compreender.

Por enquanto, o grande clássico ainda está em estado de quase dormência.

Mas durante as próximas setenta horas ninguém estranhará que surjam novidades em sentido contrário.

Entretanto, o Sporting conquistou ontem à noite mais título.

É campeão nacional de voleibol, quebrando uma hegemonia que o Benfica mantinha há muito tempo.

Não tem nada a ver com o futebol, mas é sempre um derby que ambos pretendem ganhar.