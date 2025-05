Glória aos vencedores, honra aos vencidos

Eis uma velha máxima com perfeita adequação aos tempos que estamos vivendo.

Com o aproximar do termo da temporada futebolística dois clubes sobressaem, embora a evidência maior recaia sobre um deles.

Falamos do Sporting Clube de Portugal que acaba de sagrar-se campeão nacional, depois de um longo percurso marcado por algumas conquistas, mas também várias incertezas.

Fechadas as contas, eis os leões coroados com os louros de uma vitória que permaneceu em dúvida até aos derradeiros momentos.

É justa esta conquista leonina? Tudo aponta para um reconhecimento quase universal, depois de longas semanas iniciais cheias de certezas mas, depois disso, também marcadas por interrogações que acarretaram preocupações de vária ordem.

Não foi um percurso fácil para o clube vencedor e, a prova maior, acabou até por residir no facto de apenas na derradeira jornada do campeonato tudo ficar esclarecido.

Ganhou o Sporting, sem que se possa subtrair mérito à sua conquista, mas com o Benfica sempre por perto, à espreita de uma oportunidade que também pudesse conduzi-lo ao primeiro lugar do pedestal.

O Benfica, que apostara tudo numa temporada que abria excelentes perspectivas, acabou, no entanto, por soçobrar quando estava quase a soar o apito final, deixando caminho aberto ao seu principal e maior rival de sempre da cidade capital.

E mesmo que ainda falte disputar-se mais uma importante final, a da Taça de Portugal, no próximo domingo, os holofotes viram-se já para a próxima temporada, sendo importante fixarem-se já as perspetivas que se perfilam aos candidatos mais cotados e ambiciosos.

Até lá, muitas questões irão inevitavelmente colocar-se.

Em primeiro lugar será necessário avaliar todas as condições que vão ter de enfrentar, tais como remodelações nos plantéis, com saídas e entradas por enquanto indecifráveis, e constituição de quadros técnicos.

No que a tudo isto diz respeito as dúvidas maiores poderão assentar no Benfica, mas só o próximo futuro ajudará a esclarecer os problemas que, por enquanto se lhe colocam, um dos quais, as eleições internas, cujo debate começa já a germinar nas tertúlias.