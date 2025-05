Em trânsito para o Mundial de futebol

Terminaram os campeonatos, por isso chegou o tempo de pensar nas selecções.

De imediato, temos já no próximo dia 4 de Junho, no Allianz Arena, em Munique o jogo com a Alemanha, a contar para a fase final da Liga das Nações, cuja primeira edição, recorda-se foi ganha pelos portugueses.

Depois, de novo em Munique, e em caso de vitória, a selecção portuguesa irá defrontar o vencedor do desafio França-Espanha, quatro dias depois, de novo no Arena, em Munique.

Caso saia derrotada, terá pela frente a selecção, também vencida, da outra meia-final, mas em Estugarda, no mesmo dia e à mesma hora.

A Liga das Nações continua a não ser uma competição à qual os diversos países dão grande importância, talvez devido à fórmula que foi encontrada para a sua disputa.

Desta vez, trata-se da ante-câmara do Mundial de 2026 a realizar nos Estados Unidos, Canadá e México, com a participação de 48 selecções, entre 11 de Junho e 19 de Julho, aumentando em 16 o número de selecções presentes.

É a nova fórmula instituída pela FIFA, que aliás tem gerado imenso debate em todo o mundo.

Entretanto, para o desafio que se segue para a nossa selecção, o responsável Roberto Martinez divulgou ontem a lista dos 27 convocados para o desafio com a Alemanha, daqui por quinze dias, com algumas surpresas.

Como se esperava, o jovem Rodrigo Mora, do Futebol Clube do Porto, é a grande novidade, aliás perfeitamente justificada pela época brilhante que acaba de protagonizar ao serviço do clube azul e branco. Por outro lado, poderá ter surpreendido alguns sectores a chamada de Pedro Gonçalves, do Sporting Clube de Portugal, depois da longa paragem, por lesão, que registou no seu clube.

E depois há também o velho fetiche de Roberto Martinez, que nada fez, este ano desportivo como noutros, para justificar a chamada aos trabalhos. Estamos a falar de João Félix, poucas vezes utilizado pelo Milan, mas que, pelos vistos, tem sempre lugar assegurado nas convocatórias do seleccionador espanhol.

Um caso sempre difícil de perceber...