Manchester United morre na praia

Sem ter perdido até ontem qualquer jogo na presente edição da Liga Europa, o Manchester United sucumbiu em Bilbau, frente ao Tottenham, após uma final da qual também poderia ter saído vencedores.

A vitoria dos spurs foi escassa, e o jogo também não ficou marcado pela qualidade.

Porém, o mais importante reverte a favor da formação londrina que, dezassete anos depois, logrou voltar a inscrever o seu nome na lista dos vencedores de uma competição europeia de futebol.

Para o Manchester esta final apresentava-se como determinante.

Colocado no décimo-sexto lugar, entre vinte competidores, na Premier League, nada mais lhe sobrava ao pensar no que poderá acontecer na temporada seguinte.

Agora, com o facto consumado, ficou seguro que o United não vai tomar parte em qualquer competição europeia no próximo ano, o que não deixa de constituir o maior fracasso da história de um dos mais prestigiados clubes do mundo.

Veremos, a seguir, que significado e que consequências trará para o clube de Manchester este desaire sofrido em Bilbau, frente a outra equipa inglesa, o Tottenham, também com um comportamento sofrível no campeonato da Inglaterra.

Rúben Amorim, que um dia trocou o Sporting por um nome que só por si é cartaz, e paga muito melhor, está agora debruçado sobre o pensamento de como vai gerir o seu futuro.

Os resultados obtidos durante um ano são totalmente irrelevantes, e tudo dependerá da disponibilidade dos seus dirigentes para passarem uma esponja sobre a derrota de ontem e de todo o fracasso da temporada.

O treinador português já disse ontem, após a final uefeira, que está disponível para sair, sem indeminização, caso os dirigentes assim o venham a determinar.

Só que neste, como em outros casos, não conta apenas o facto de os dirigentes permanecerem de boa ou má catadura.

Os próximos dias vão der decisivos.

Certo é que Rúben Amorim só poderá permanecer no United se lhe foram dadas condições para reconstruir o plantel, limpando o balneário e contratando jogadores que forneçam maiores garantias.

E é neste “pacote” que poderá assentar o maior problema.