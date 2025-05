A grande festa do povo

O calendário anual do nosso futebol doméstico tem marcada para o próximo domingo a grande festa da final da Taça de Portugal.

É sempre um momento alto que o povo vive com enorme intensidade, e que associa adeptos dos mais variados clubes.

Já tivemos finais de Taça para todos os gostos.

Porém, este ano, voltam a juntar-se dois grandes, pelo que o dia promete comemorações longas em todos os locais do país e em muitos outros, por esse mundo, fora onde haja portugueses adeptos do futebol.

Os dois gigantes de Lisboa protagonizaram pela última vez a final, na tarde de 18 de Maio de 1996, há vinte e nove anos, portanto, que ficou marcada por um triste e lamentável incidente, quando o adepto do Sporting Rui Mendes, de 36 anos, foi brutalmente assassinado pelo benfiquista Hugo Inácio, que arremessou um very-light desde a bancada encarnada na direcção do topo norte do Estádio Nacional.

Nesse dia, sem festa, o Benfica saiu vencedor por 3-1, e arrebatou o troféu.

Marcaram Mauro Airez e João Pinto, este por duas vezes, e Carlos Xavier pelos leões, num desafio arbitrado por Vitor Pereira, que era então considerado o melhor árbitro português.

Na altura houve muitos sectores que criticaram o facto de o jogo não ter sido interrompido quando se deu o acidente que vitimou o adepto leonino.

Porém, ficou por entregar messe dia a Taça, com a concordância do então Presidente da República, Jorge Sampaio.

Sendo conveniente e oportuno recordar esta tragédia, para que não volte a acontecer, não deixa de ser justo incidir o foco no desafio do próximo domingo.

Além disso, trata-se de um embate entre os dois maiores rivais lisboetas, que tudo farão para levar o troféu para os seus respectivos museus.

E, para um desafio entre águias e leões, nunca é recomendável avançar com prognósticos, o mesmo acontecendo desta feita. O Sporting vem de conquistar o título de campeão, e deseja, por isso, chegar à “dobradinha” mas, por outro lado, o Benfica vê, nesta possível conquista, o momento de ajudar a limpar uma temporada que não tem corrido muito bem.

Aguarda-se, por isso, com enorme expectativa esta final, que se deseja sem mácula, e numa tarde que prestigie o futebol nacional.