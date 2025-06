Com a Alemanha para a Liga das Nações

Nas meias-finais da Liga da Nações, uma competição cuja primeira edição Portugal venceu, a nossa selecção defronta logo à noite, em Munique, a forte e ambiciosa representação germânica, para tentar chegar à final, onde depois poderá ter como adversária a Espanha ou a França.

Em fim de estação, e após o desgaste sofrido pela maioria dos jogadores convocados, será compreensível o facto de a selecção nacional não se apresentar na melhor condição física possível.

A forma como chegou ao fim o nosso campeonato e, de modo muito especial, a final da Liga dos Campeões Europeus, deixa antever dificuldades que logo à noite poderão estar à vista no Arena Parque muniquense.

Especialmente, os quatro jogadores do PSG, recentes vencedores da final da Champions, poderão não vir a ser, inclusive, jogadores preferenciais de Roberto Martinez no começo do desafio com a forte selecção germânica.

Ver-se-á, mais tarde, quais vão ser as opções, certamente já muito pensadas por esta altura perlo técnico do país vizinho.

Jogando em casa, e dispondo de uma forte selecção, a Alemanha junta a esses importantes argumentos o histórico dos embates com Portugal nos tempos mais recentes.

Com efeito, o nosso mais recente sucesso refere uma vitória por 3-0, no já distante ano 2.000, quando Portugal defrontou a Alemanha no Campeonato da Europa, na primeira fase grupos, terceira jornada.

Sérgio Conceição foi então o nosso herói principal, tendo marcado os três golos da vitória lusa, com a baliza germânica defendida pelo célebre e poderoso guardião Oliver Kahn, integrante de uma equipa cuja principal figura era então o defesa Lothar Matthaus, hoje com 64 anos.

Portugal e a Alemanha dispõem, neste momento, de duas das melhores selecções do mundo, pelo que se exige que nos apresentem, logo à noite, um espectáculo de muita qualidade.