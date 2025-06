A grande noite lusa no Arena Park em Munique

A selecção portuguesa de futebol poderá ter realizado, ontem à noite, a melhor exibição no reinado de Roberto Martinez, a que juntou uma indiscutível vitória sobre a formação da Alemanha, assegurando assim a passagem à final da Liga das Nações, onde irá encontrar uma de duas equipas - Espanha ou França - que logo à noite se defrontam no outro desafio das meias-finais.

A vitória portuguesa foi indiscutível, não obstante ter havido dúvidas em alguns períodos, sobretudo na primeira parte, em que o adversário alemão foi manifestamente superior, também por força de algumas escolhas do seleccionador português, que tiraram à equipa capacidade para produzir o futebol que estava ao seu alcance.

Com as mudanças efectuadas no onze inicial, tudo se tornou bem diferente na etapa complementar.

Sobretudo a entrada de Vitinha no jogo trouxe à equipa uma organização totalmente diferente, que começou rapidamente a colher frutos.

Francisco Conceição, outra entrada no segundo tempo perfeitamente justificada, abriu o cofre com um golo soberbo a que se seguiu, cinco minutos depois, a assinatura de Cristiano Ronaldo após trabalho fantástico de Nuno Mendes, este considerado unanimemente como o melhor jogador em campo.

Jogando futebol de grande qualidade, a selecção portuguesa submergiu por completo o seu adversário, não obstante o forte apoio de uma multidão imensa que também acabou por reconhecer a justiça do resultado final.

Hoje, Espanha e França decidem o segundo finalista da Liga das Nações.

Qualquer deles, seja qual for, não deixará de se apresentar como um forte adversário da selecção portuguesa no próximo domingo, de novo no Arena, em Munique.