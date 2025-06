Não foram os catorze golos apontados por Bayern e Paris Saint-Germain na estreia do Mundial de Clubes, e a primeira jornada acabaria por não cumprir o sonho americano de outras equipas europeias que acabaram por não conhecer o sabor nem de vitórias, nem sequer de golos marcados.

Na jornada de ontem, a primeira, Palmeiras e Futebol Clube do Porto chegaram ao fim do seu jogo sem terem apontado qualquer golo, o mesmo acontecendo no outro desafio do Grupo A onde se defrontaram Inter de Miami e Al Ahly.

Era aguardada com alguma curiosidade a estreia dos portistas nesta competição internacional, tanto mais que lhes cabia defrontar uma das mais poderosas equipas do Brasil, o Palmeiras, que partia para o desafio como favorito.

Os dragões, por sua vez, regressam de um curto período de férias e, essa circunstância, fazia prever que chegassem a este jogo denunciando, sobretudo, algumas carências de ordem física.

E, de facto, esse aspeto ficou à vista particularmente no segundo período do jogo, sem que, no entanto, o Verdão tivesse revelado capacidade para sair na frente no marcador.

Com uma exibição muito semelhante a outras do campeonato português há pouco terminado, o FC Porto justificou porém a conquista de um ponto, que pode vir a ser determinante na posição final das equipas no grupo a que pertence.

E merece especial destaque, o seu guarda-redes Cláudio Ramos, mercê da atuação soberba que interpretou, tendo salvo a equipa em alguns momentos, mercê de algumas intervenções de muito alta qualidade.

Depois do jogo de ontem, e com o empate alcançado, os portistas podem ter garantido a possibilidade de chegar à fase seguinte do Mundial de Clubes, onde poderá vir a ter como adversário o PSG.

Como dissemos a abrir, o resultado mais gordo da jornada inaugural do Mundial de Clubes, foi obtido pelo Bayern de Munique -10/0- frente aos americanos do Auckland City, tendo os parisienses ganhou por 4-0 ao Atlético de Madrid, este sim, um desfecho surpreendente, muito embora não suscite qualquer dúvida a superioridade dos franceses sobre o seu adversário madrileno.

Hoje, teremos a estreia do Benfica frente aos argentinos do Boca Juniors, equipa mais rodada, uma vez que o seu campeonato nacional vai entrar, a seguir, já na décima-sétima jornada.

Um jogo difícil para os portugueses, que depois de um curto período de férias, regressam de um campeonato onde, como se recorda, nem tudo lhes correu bem.