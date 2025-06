Vitórias precisam-se

Ainda não foi desta que uma equipa portuguesa conseguiu vencer no Mundial de Clubes que decorre nos Estados Unidos. Assim sendo, a vida de Porto e Benfica pode complicar-se, e nenhum deles conseguir chegar aos oitavos-de-final da importante competição internacional.

Depois dos portistas, ontem à noite foi a vez do Benfica entrar em acção no monumental estádio de Miami, para ali defrontar os argentinos do Boca Juniores que, com dezasseis jornadas disputadas no seu campeonato, ocupa, em parceria, o primeiro lugar da tabela classificativa.

Vindos de curtas férias, os jogadores da equipa portuguesa não foram capazes de proporcionar um bom espectáculo, também por força de um adversário que, bem ao jeito sul-americano, pretendeu quase sempre fazer um jogo mais em força do que em jeito.

Não se assistiu, portanto a um desafio marcado pela qualidade, e com um resultado final que acabou por satisfazer a produção de ambos os conjuntos.

Dois empates em dois jogos, com portistas e benfiquistas a aguardar outros melhores dias, para ficarem a saber quem conseguirá chegar-se à frente para aspirar à fase seguinte do Mundial, o que será sempre importante não apenas por razões desportivas, mas igualmente por motivos de ordem financeira.