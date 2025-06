A rábula da semana inventada por Bruno Lage e Kokçú

Em situação de normalidade, começaríamos a semana escrevendo sobre os eventos mais relevantes que vivemos nos últimos sábado e domingo.

E motivos não faltam: há matéria suficiente para ocupar largo espaço com as referências mais elogiosas, tanto no plano coletivo como individual.

Desde logo, a grande vitória de João Almeida na Volta à Suíça em bicicleta, que o próprio considerou uma lição sobre nunca desistir. “Por vezes, as coisas correm mal, nada é perfeito, mas temos de continuar a tentar”, disse no termo da prova.

E de facto assim foi: em determinado período, nem tudo corria bem ao ciclista de Caldas da Rainha. No entanto, na parte final foi capaz de recuperar e confirmar a sua verdadeira qualidade, que o levará, a seguir, ao Tour de França onde apesar de tudo, a exigência será maior.

Justo será igualmente destacar mais uma medalha de ouro conquistada pelo canoísta Fernando Pimenta ao vencer a final K1 5000 metros no Campeonato da Europa de velocidade, em Racice, na Chéquia. Esta foi a quarta vez que Pimenta ganhou o ouro no Europeu, depois de ter vencido também no ano passado na Hungria.

Não obstante estes e outros sucessos que engrandecem o desporto português, o tema relevante da semana passou a ser o affair do desentendimento registado nos Estados Unidos entre o treinador do Benfica e o jogador Kokçú cujo debate, tudo o indica, ainda irá prosseguir nos próximos dias.

E porquê? Certamente porque não houve coragem para fazer regressar o jogador turco a Lisboa, deixando assim de contar com ele para o próximo ou próximos desafios do Benfica no Campeonato Mundial de Clubes, como aconteceria em qualquer instituição, desportiva ou não, onde a disciplina é um factor de primeira grandeza.

No retrato também Bruno Lage ficou desfocado, devido a uma atuação dúbia que repetiu poucas horas depois, no primeiro treino de conjunto que promoveu. E não se sabe o que vamos ver a seguir, mas podendo supor, pelo que se tem visto, que Kokçú venha a ser utilizado como titular no desafio que segue, com o Bayern de Munique.

E aqui, quanto a nós, entra também no “filme” o Presidente do Benfica, que tem mantido um estranho e lamentável silêncio, sobretudo porque se tratou de um caso que beliscou o Benfica, um clube com um prestígio e projeção mundial que jamais poderão ser postos em causa.