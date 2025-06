Mundial com pouco Porto e (muito) mais Benfica

Terminada, para as equipas portuguesas, a fase de grupos do Mundial de Clubes que decorre nos Estados Unidos, as actuações de Benfica e Porto, nesse período, saldaram-se por resultados completamente diferenciados.

Enquanto o Benfica teve um comportamento brilhante, terminando no primeiro lugar do seu grupo, à frente do Bayern de Munique, o FCPorto não foi além do terceiro lugar, mercê de escassos dois pontos alcançados em outros tantos empates.

A comitiva nortenha regressa assim, de imediato, a casa, podendo entrar de férias a seguir, enquanto que a águia vai continuar a voar pelos estádios norte-americanos, podendo chegar muito mais além do que a princípio seria previsível.

Nos jogos de ontem, o FC Porto foi o primeiro a entrar em acção na madrugada, empatando a quatro golos com os egípcios do Al Ahly, num jogo em que voltou a deixar à vista as muitas insuficiências que têm marcado a presença de Martin Anselmi à frente do clube, e que tanto preocupam os seus adeptos, enquanto o Benfica jogou à tarde para defrontar o Bayern de Munique, clube contra o qual jamais havia alcançado qualquer vitória nos treze desafios anteriores.

E foi justa a vitória do vice-campeão português, mercê de uma primeira parte de grande qualidade com a obtenção de um golo para, no segundo tempo, embora produzindo menos, ter sido sempre capaz de evitar que os bávaros tivessem sequer chegado à igualdade.

Ao contrário do que previmos ontem, o treinador Bruno Lage decidiu, e muito bem, não incluir o turco Kokçú no lote dos titulares para o jogo com os alemães. Pena foi que não tivesse mantido esta decisão até ao fim do desafio. Veremos se mantém igual propósito no jogo que se seguirá, o que se recomenda, para assim continuar a preservar a disciplina do grupo.

No próximo sábado, espera-se igual comportamento da formação lisboeta no desafio que virá a seguir, e no qual vai ter que defrontar-se, de novo, com muitas dificuldades pois, a partir desta fase, os adversários vão bater-se por objectivos semelhantes, ou seja, prosseguir no Mundial na tentativa de poder atingir a final.

E a equipa tem deixado à vista um certo cansaço, o que pode vir a contribuir para um menor rendimento.