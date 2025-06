Anselmi na porta de saída

A crise que se vive no Futebol Clube do Porto já se fazia anunciar há algum tempo.

Os maus resultados da equipa de futebol e, sobretudo, as razões que lhes deram origem, acentuam-se há várias semanas, não deixando indícios de que tudo poderá melhorar nos tempos mais chegados, caso os níveis actuais não venham a ser melhorados.

O histórico clube portista está assim colocado numa encruzilhada da qual vai ter muita dificuldade em sair, dando lugar aos piores momentos das últimas décadas, em que somou vitórias sobre vitórias, tanto a nível nacional quanto internacional.

O pós-Pinto da Costa está, assim, a revelar-se penoso, o que confirma que a sucessão do glorificado Presidente continua envolta em dificuldades muito superiores àquelas que poderiam já começar a imaginar-se há um ano atrás.

Ninguém duvida do portismo de Villa-Boas, nem sequer das boas intenções que expressou logo após a sua eleição, uma escolha conseguida através de uma votação massiva que não deixou dúvidas em todo o espaço nacional.

No entanto, a sua primeira grande decisão e dos seus pares, passou pela dispensa do treinador Vítor Bruno, substituindo-o por um técnico desconhecido, sem carisma e com pouca experiência, uma aposta que cedo começou a revelar-se susceptível de poder não correr a contento da imensa família do Dragão.

E, todas estas características, e mais algumas, têm vindo a confirmar-se jogo após jogo, semana após semana.

Daí à interrupção da relação com Martín Anselmi é um passo, aquele que por agora parece ser o último passo.

Por agora, adivinha-se o despedimento do treinador argentino nas próximas horas.

Porém, até dar esse passo, o Presidente portista continua a analisar todas as circunstâncias em que o corte com o técnico deverá e poderá ser feito, supondo-se que aconteça nas próximas horas ou dias.

Há questões financeiras com demasiado peso que, nesta altura, influenciarão muito as decisões que venham a ser tomadas.