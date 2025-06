Mundial para esquecer

Ainda que o Benfica tenha deixado melhor registo no Mundial de Clubes do que o Futebol Clube do Porto, não se pode dizer que fica registo especial desta competição no historial do futebol português.

Os portistas foram os primeiros a abandonar os Estados Unidos, após uma fase de grupos em que nada lhes correu bem, enquanto os benfiquistas ainda resistiram mais uma jornada, mas quando tiveram de se encontrar com uma equipa de dimensão superior claudicaram e foram atirados ao tapete mercê de uma derrota estrondosa.

Numa noite complicada, com o tempo a exercer importante influência no desafio com o Chelsea, o Benfica foi submetido a uma situação incomum que muito afetou a equipa.

Tendo começado um jogo às vinte horas e terminar apenas cinco horas depois, a equipa de Bruno Lage foi fortemente afetada, acabando por se revelar incapaz de resistir à maior valia do adversário britânico.

Agora, o clube da águia olha em frente, e as situações que vai enfrentar não se afiguram fáceis.

Para já, os jogadores vão passar por um curto período de férias, apresentando-se de novo ao trabalho apenas duas semanas antes da realização do primeiro jogo oficial da próxima temporada, a Supertaça, no último dia de Julho.

No entanto, e até lá, os dirigentes do clube não vão parar.

É que, para além de terem o pensamento virado para as próximas eleições, e esse vai ser um momento importante, a preparação dos próximos tempos também não permite adivinhar facilidades.

Há, segundo se anuncia, a necessidade de reconstruir o plantel, com várias saídas e as entradas correspondentes, havendo apenas indícios nesses importantes aspetos, e algumas ideias que poderão vir a ser materializadas ou não concretizadas pelas razões mais diversas.

Seja como for, há um dado importante que não pode deixar de ser central no atual Benfica.

O clube conquistou apenas um título de campeão nacional de futebol nos últimos seis anos, e essa é uma situação que os seus milhões de adeptos não desvalorizam, antes pelo contrário.

O seu grau de exigência é tão elevado que não vão suportar por muito mais tempo o atual jejum.