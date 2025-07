Bons exemplos no futebol

Do futebol cantam-se, muitas vezes, loas perfeitamente enquadradas com a sua prática, mas também se registam bastas vezes maus momentos que o levam ao descrédito da parte de muita gente.

São situações inevitáveis, ainda que muitas vezes os propósitos dos intervenientes apontem em sentido contrário.

De vez em quando surgem notícias que nos mostram exemplos louváveis, ainda que nem sempre mereçam a merecida divulgação.

Nesse domínio, a notícia relevante destes dias foca um jogador jovem, que aproveitou parte das suas férias para assumir uma iniciativa cheia de mérito, e que poderia não ser imitada por muita gente, até fora do futebol.

Pois bem, o nome forte das notícias de ontem envolve o jovem Gonçalo Inácio, jogador do Sporting Clube de Portugal, 23 anos, também titular na selecção nacional.

Tendo aproveitado as suas férias para se divertir no Brasil e no Dubai, Gonçalo Inácio dedicou igualmente uma parte do seu tempo para visitar a Tanzânia, país africano, onde as dificuldades atingem uma boa parte da população mais carente.

E esta viagem africana só é notícia porque o jovem jogador leonino dedicou um espaço importante da sua permanência naquele país para doar bens alimentares essenciais junto da população mais carente, gesto filmado e colocado à disposição do público.

Merece registo esta iniciativa de Gonçalo Inácio, bem demonstrativa de que no futebol também há figuras susceptíveis de protagonizaram gestos demonstrativos da sua dimensão humana.

Parabéns Gonçalo Inácio!