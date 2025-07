Diogo Jota, nunca estarás sozinho

A notícia que ontem, pela manhã, acordou milhões de portugueses, caiu como uma bomba nos meios que seguem o futebol com interesse, e partilham a vida dos seus intervenientes como pertencendo às suas próprias famílias.

O choque que provocou um acidente fatal para dois jogadores de futebol atingiu, sobretudo, os seus familiares mais directos, mas não deixou de afectar igualmente todos quantos acompanham habitualmente esse jogo mágico, que apaixona todo o mundo.

Daí que os nomes de Diogo Jota e seu irmão André tenham irrompido pelas nossas casas, primeiro causando estranha surpresa, depois forte consternação pelo que acabara de acontecer numa estrada da vizinha Espanha por onde seguiam ambos, para depois alcançar território britânico, onde Diogo iria começar mais um ano ao serviço do clube que o projectou para o futebol internacional, o Liverpool.

Durante todo o dia, as televisões nacionais não abandonaram o tema actualizando em permanência, as notícias que iam chegando, com pormenores que todos desejávamos alcançar em detalhe. E assim se ficaram a conhecer as circunstâncias em que decorreu o acidente que nos roubou os dois irmãos, um, jogador de alta qualidade, há quatro anos ao serviço de Liverpool, o outro, também jogador profissional, em representação do Penafiel.

O cartaz mais forte desta perda, o Diogo Jota, com 28 anos, tinha ainda pela frente a possibilidade de prosseguir anos de muito sucesso, servindo um dos mais prestigiados emblemas do futebol mundial, onde era figura querida de todos, desde adeptos a dirigentes, passando também pelos companheiros jogadores, para os quais o balneário de Anfield Road ficará, a partir de agora, um pouco mais vazio.

As homenagens à memória do Diogo irromperam rapidamente em todo o mundo, significando isso que acabávamos de perder um atleta de dimensão mundial que, ao serviço da selecção portuguesa, conseguiu, igualmente, honrar o futebol nacional.

Revisitando o grito tantas vezes escutado no estádio do Liverpool, também podemos aquiafirmar que a memória do Diogo Jota "never walk alone" (nunca caminhará sozinha).