O mercado em andamento

Iniciou-se no primeiro dia do mês de Julho que decorre, vai para uma semana, portanto, e o mercado começa a dar os primeiros sinais da intensidade, que vai acentuar-se nos próximos dias, ou seja, quando a nova temporada estiver prestes a iniciar-se.

Há movimentos que começam a deixar perceber que as compras e vendas, sobretudo nos principais clubes, vão dar lugar a grandes acções de tesourarias.

No Sporting parece haver indícios de que a novela que envolve o sueco Gyokeres poderá não estar longe do fim, depois de o Presidente dos leões ter proclamado a sua recusa em negociar por números inferiores àqueles cujas exigências eram publicamente conhecidas.

E Frederico Varandas nunca deixou indícios de que poderia vacilar, ciente das razões que sempre lhe assistiram, desde o início da novela que ainda decorre.

Mesmo perante as exigências do jogador em relação às quais os leões nunca cederam, tudo indica agora que a situação possa evoluir nas próximas horas ou dias, acabando por se confirmar a perspectiva que já se adivinhava há muito, isto é, que o goleador leonino não continuaria em Alvalade, para além da passada temporada.

O dossier poderá assim ser encerrado, mas apenas se as exigências de Varandas forem cumpridas o que, a acontecer, representará uma vitória do Clube de Alvalade e do seu Presidente.

No Benfica, acaba de surgir a notícia segundo a qual o jogador turco Kokçú se recusa a voltar ao clube, avançando a possibilidade de poder vir a alinhar no seu país ou na Inglaterra.

Como se recorda, os últimos dias do jogador, passados ao serviço do emblema da águia, não foram pacíficos no que toca às relações com o treinador Bruno Lage, podendo agora inferir-se de que não voltará a vestir a camisola encarnada.

Também no Benfica, surgiu nas últimas horas a notícia da possibilidade de João Félix regressar à casa mãe. Esta é, no entanto, uma situação mais difícil e susceptível de demorar mais tempo, uma vez que os números que envolvem um possível negócio poderão vir a atingir proporções inusitadas.

E no FCPorto, com a chegada de novo treinador, não demorarão a ser conhecidos movimentos tendentes à contratação de novos jogadores para o reforço de uma equipa carente, que deseja voltar à ribalta depois de três anos de absentismo, não condizentes com o passado e prestígio do clube nortenho.