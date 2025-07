No México, Paulinho marcou a diferença

Começou por notabilizar-se no Sporting de Braga, depois de ter passado pelo Santa Maria, Trofense e Gil Vicente, sempre no Norte, mas foi no Sporting Clube de Portugal que a sua carreira conheceu maior afirmação, tendo-se sagrado campeão nacional, depois de o clube de Alvalade ter despendido cerca de quinze milhões de euros na aquisição do seu passe, até então pertença do Sporting de Braga.

Durante a sua permanência no clube de Alvalade foi, muitas vezes, uma figura discutida por a sua presença não ser considerada por uma fatia importante da massa associativa como um indiscutível no onze dos leões, e algumas vezes até hostilizado em vários desafios.

O seu espaço ficou ainda mais reduzido em Alvalade, quando, em 2023, ali apareceu o goleador sueco Viktor Gyokeres, este com o sucesso que muito cedo começou a dar nas vistas sob todos os aspectos, tanto do ponto de vista competitivo como de marcador de golos.

E, perante esta situação, Paulinho teve que começar a olhar para a possibilidade de actuar noutro clube, e até num continente diferente.

Surgiu a possibilidade do México, e o negócio com os responsáveis do Sporting não foi difícil de concretizar. Mercê do pagamento de cerca de sete milhões de euros, Paulinho assinou pelo Deportivo Toluca, e instalou-se na capital do distrito do México.

Empenhado num bom desempenho, susceptível de lhe proporcionar a possibilidade de garantir um lugar de indiscutível na equipa, acabou por fazer uma temporada de grande sucesso, acabando até por ser considerado como o melhor jogador da Liga mexicana tendo-se sagrado campeão nacional, o que os Diablos não conseguiam há quinze anos consecutivos.

Paulinho participou em 42 jogos, tendo marcado 28 golos, naquela que o próprio jogador português considera a sua melhor temporada de sempre.

Prestigiou assim o futebol português, e tornou-se um ídolo dos adeptos mexicanos que, como todos reconhecemos, é um país onde o futebol desperta uma enorme paixão.

De resto, como se sabe, o México tornar-se-à, no próximo ano, no país com maior número de organizações de Campeonatos do Mundo.

Em 1970 (ganhou o Brasil com Pelé), 1986 (ganhou a Argentina com Maradona), e em 2026, neste caso conjuntamente com os Estados Unidos e o Canadá.