Na Luz, vai começar a grande corrida

A quatro meses e quinze dias das eleições no Sport Lisboa e Benfica estão já na corrida cinco candidatos, prevendo-se, no entanto, que ainda surja uma sexta figura, capaz de provocar grande alvoroço na consulta aos associados, que promete ser maior e mais concorrida de sempre.

João Diogo Manteigas, advogado, foi o primeiro a apresentar-se na linha de partida.

Seguiram-se João Noronha Lopes, gestor e empresário, Cristóvão Carvalho, advogado, Martim Mayer, gestor e empresário e, na tarde de ontem, o actual titular do cargo, Rui Costa, ficando por se saber se Luis Filipe Vieira irá confirmar, e quando, a intenção de já que deu conta, de também se apresentar a sufrágio.

A consulta aos associados do Benfica está marcada para o dia 25 de Outubro, um sábado, prevendo-se que até esse dia possamos assistir a uma concorrida campanha, com discussão e debates que muito irão contribuir para o esclarecimento dos associados benfiquistas, os quais poderão votar presencialmente no estádio da Luz, em Lisboa, e nas muitas Casas, espalhadas por todo o Continente, Madeira e Açores.

Por esta altura, existe a perspectiva de virmos a assistir a momentos muito conturbados, que poderão também influenciar a carreira da equipa principal de futebol, que vai cumprir, até 25 de Outubro, nove jornadas no campeonato nacional, situação que poderá prolongar-se ainda mais, caso venha a haver necessidade de uma segunda volta.

E essa circunstância poderá vir a tornar-se de influência muito relevante no acto eleitoral, consoante os resultados desportivos que venham a registar-se até lá.

O acto eleitoral que se seguirá, poderá vir a tornar-se no mais concorrido de sempre, recordando que na última consulta, há cinco anos, votaram cerca de quarenta mil associados, a expressão maior entre todos os clubes portugueses, desde que começaram a registar-se consultas deste tipo.

Mesmo com essa dúvida por desfazer, isto é se Luis Filipe Vieira irá ou não apresentar-se a sufrágio, há a certeza segundo a qual a campanha será muito movimentada, dada a proeminência das figuras envolvidas e dos apoios com que cada um dos concorrentes venha a apresentar-se.

Há já muitos nomes, mas é ainda bastante cedo para se fazerem conjecturas nesse sentido.