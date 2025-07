Com ferros matou, com ferros morreu

Depois daquilo a que assistíramos até as meias-finais do Mundial de Clubes, que ontem terminou nos Estados Unidos, ficámos com a sensação de que a vitória final naquela importante competição não iria escapar aos parisienses do Paris Saint-Germain.

Foi, até então, a melhor equipa em prova e, no último jogo, deixara mesmo uma confortável imagem, que fazia prever que não seria recomendável que se fizesse um prognóstico diferente.

O adversário foi então o Real Madrid, que o PSG cilindrou por um expressivo resultado de quatro-a-zero, e reduziu a cinzas a outrora tão festejada formação de Madrid.

Noutro estádio, e na outra meia-final, a tarefa do Chelsea foi bem mais complicada, embora tenha vencido por dois-a-zero a por vezes frágil equipa brasileira do Fluminense.

De posse destes dados, e mantendo na retina a actuação da equipa de Luiz Henrique, a previsão quanto a mais uma vitória dos parisienses não parecia arriscada.

O PSG apresentava-se na final de ontem ostentando os títulos francês e europeu, a que juntava vitórias na Taça de França e na Super-Taça do mesmo país.

Porém, começou o desafio de ontem e cedo se cimentou a ideia de que a previsão seria anulada.

O Chelsea mostrava capacidade suficiente para no final receber o valioso troféu das mãos do Presidente Trump, que assistiu ao jogo na tribuna presidencial.

Os londrinos tiveram nesse período uma actuação mais constante, marcaram três golos, e logo aí deixaram bem à vista a possibilidade de manterem essa vantagem até ao fim.

A conquista do Chelsea não merece, assim, qualquer contestação, por ter sido a melhor equipa em todo o desafio, e ter conseguido anular todos os propósitos do seu cotado adversário.

Com este sucesso, o Chelsea arrecadou, ao todo, um pouco mais de cem milhões de euros, e juntou-o à vitória antes alcançada na Liga Conferência e ao quarto lugar na Premiere League.

Por outro lado, a derrota do PSG fica-lhe como um aviso de que não há jogos ganhos antecipadamente, e que as facilidades encontradas no campeonato francês não podem servir para se imaginar um percurso repetidamente vencedor, tanto a nível nacional como internacional.