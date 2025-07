Afinal, em que ficamos?

Tendo parecido ontem que o caso Gyokeres chegara ao fim, após dias de grande turbulência e de notícias, nalguns casos disparatadas, voltou-se ontem à noite ao tema, colocando em dúvida a possibilidade de transferência do jogador sueco do Sporting para o Arsenal de Londres.

Frederico Varandas dera o seu acordo à proposta apresentada pelo clube inglês, e tudo indicava que Gyokeres podia prosseguir a sua carreira num clube de maior dimensão e participar numa liga mais competitiva e de superior projecção.

Inesperadamente, e sem que nada o fizesse prever, o Arsenal apresentou ontem ao Sporting nova proposta, alterando as condições da transferência, que implicam uma menor receita para o clube português, o que o Presidente leonino se recusa a aceitar.

Pelo que se sabe, a situação deverá acabar por se resolver a contento de todas as partes e sem que os lisboetas venham a sair prejudicados.

O negócio, apesar destas incongruências, acabará certamente por ser fechado nas próximas horas, até porque os arsenalistas precisam de resolver o problema antes de iniciar a digressão internacional que têm na sua agenda.

No meio de tudo isto volta também a vir ao de cima o mau comportamento de Gyokeres, que recusou apresentar-se em Lisboa e seguir com os seus companheiros para o estágio que o plantel leonino prossegue no Algarve, dando assim azo a um processo disciplinar, que ontem, pelo que se sabia, parecia já sem sentido.

O Sporting não abdica dos seus direitos, e o braço de ferro de Varandas vai assim continuar até que o assunto seja definitivamente resolvido, como pretende.