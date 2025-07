A Champions entra em andamento

A principal competição da UEFA, a Liga dos Campeões Europeus, entra em ação já nos primeiros dias do próximo mês de Agosto, com o Benfica a participar na primeira pré-eliminatória. Face ao sorteio realizado em Nyon ficou a saber-se que o primeiro adversário que lhe coube em sorte será o Nice, realizando-se o primeiro desafio na cidade francesa, em 5 de Agosto, com retribuição em Lisboa a doze do mesmo mês.

O Nice ficou no quarto lugar da classificação do último campeonato francês, mas devido às características ofensivas da equipa teve o terceiro melhor ataque da prova, atrás do PSG e do Marselha, campeão e vice-campeão, respetivamente.

Sem grandes nomes, assim considerados no plano internacional, o Nice tem em Clauss, lateral direito, 32 anos, internacional, o nome mais destacado.

Fez 38 jogos no seu campeonato, com três golos marcados e nove assistências.

O clube vive por agora uma situação financeira tranquila, embora o investimento tenha diminuído.

Jim Ratcliffe, que passou a ser também o dono do Manchester United, colocou o clube à venda em Maio passado, podendo daí inferir-se que o seu rendimento possa ser diferente a partir de agora.

Nascido há 121 anos, o Nice é um dos fundadores do campeonato francês, tendo vencido aquela prova por quatro vezes, a última das quais no já distante ano de 1959, e sem títulos relevantes depois disso.

Será a primeira vez que o Nice defronta uma equipa portuguesa, depois de ter participado na Liga dos Campeões por quatro vezes, sete na Liga Europa, uma na Liga Conferência e três na antiga Taça das Cidades com Feira.

Tendo escapado no sorteio aos turcos do Fenerbahçe, treinados por José Mourinho, o Benfica parte para esta pré-eliminatória com todas as condições para poder seguir em frente, e chegar ao decisivo play-off, esse sim a permitir o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus.