A luta eleitoral começou

A luta eleitoral no Sport Lisboa e Benfica, que vai desembocar nas eleições a realizar no dia 25 de Outubro, teve ontem o seu momento mais expressivo, por via de uma sessão pública bem orquestrada, a dar a sensação de que no maior clube português os próximos tempos vão ser de grande mudança e agitação.

Rui Costa, Presidente em funções, teve o cuidado de apresentar com pompa e circunstância um projecto que, a ser concretizado com sucesso, promete transformar por completo os próximos tempos de um clube inerte nos últimos anos, e vencedor de apenas um campeonato em seis temporadas, e também na perspectiva de uma campanha eleitoral que pode vir a produzir os efeitos mais imprevisíveis e devastadores.

Para Rui Costa o grande empreendimento vai começar a fazer caminho dentro de pouco tempo, com a promessa de estar concretizado em 2030 e depois de gastos de mais de duzentos milhões de euros.

Logo à partida estes números suscitam dúvidas e apresnão. De resto, alguns elementos da oposição benfiquista fizeram já questão de sair a terreiro para dizer que, do que foi anunciado em sessão muito concorrida, poucas coisas serão passíveis de concretização.

Antes disto, e em jogada de antecipação, Luis Filipe Vieira fez também chegar ao conhecimento do público o seu projecto para o futuro do clube, menos ambicioso mas, apesar disso, igualmente susceptível de gerar discussão e muita expectativa.

Deste embate entre antigos amigos é evidente que não resultam benefícios para o Benfica, cuja futuro próximo depende mais de outros factores a que os sócios e adeptos tão muito maior importância.

Chegar às eleições com boas perspetivas de vitória no campeonato e com um percurso aceitável na Liga dos Campeões Europeus, são factores que poderão dar suporte às ambições de Rui Costa, apontando em sentido contrário se a carreira da equipa de futebol não corresponder às exigências da imensa família encarnada.

E depois, além de Rui Costa e de Luis Filipe Vieira, há também que contar com outros quatro candidatos às eleições, todos eles munidos de projectos e ideias diversas, capazes de enfrentar aqueles que, por agora, parecem mais bem colocados para chegar à vitória final.