Arbitragem no futebol: novos tempos?

A arbitragem tem sido, ao longo de todos os anos, o tema mais quente e em permanente discussão no nosso futebol. Em Portugal, ao contrário do que acontece em muitos países do mundo, o tema é permanentemente dissecado, em todos os níveis e em todos os momentos.

E, muitas vezes, a discussão atinge mesmo situações inaceitáveis, sobretudo quando as competições estão a atingir o seu termo, em momentos em que tantas vezes é necessário encontrar justificação para desaires para os quais não se encontram outros espaços de debate.

Em Portugal fizeram história alguns tempos que marcaram períodos de maior agitação.

Por exemplo, ainda hoje, os mais antigos, recordam Inocêncio Calabote, árbitro de Évora, como responsável como terminou o campeonato da época de 58/59, ganho pelo FCPorto, mas com o juiz eborense a beneficiar o Benfica, que ficou em segundo lugar, apesar de ter vencido a CUF, na Luz, pela grossa vantagem de 7-1. Calabote foi então irradiado da arbitragem.

A seguir, foi o juiz Inácio de Almeida a ser irradiado, por não ter validado um golo legal do Sporting num derby com o Benfica, depois o algarvio Francisco Silva, acusado de ter sido subornado num jogo entre o Penafiel e o Belenenses, terminando em Carlos Calheiros, de quem se suspeita ter viajado para o Brasil, em férias pagas pelo Futebol Clube do Porto.

É um historial triste e longo que enche páginas do nosso futebol, e que muito tem contribuído para a falta de credibilidade que tantas vezes se lhe aponta, inclusive no estrangeiro.

E ainda hoje se pode dizer que esse capítulo continua por encerrar.

É, agora, esse o propósito dos novos responsáveis pela arbitragem no seio da Federação.

E assim, numa medida cheia de significado, o Presidente Pedro Proença deseja que tempos novos venham a marcar a actividade arbitral, tendo instituído no seio federativo, uma Direcção Técnica Nacional de Arbitragem, presidida pelo antigo juiz internacional Duarte Gomes.

O objectivo desta iniciativa visa abrir a arbitragem a todos a todos os agentes do futebol, com a sua participação directa, sob a jurisdição de Duarte Gomes, figura considerada muito idónea, que muito pode vir a contribuir para que se crie entre nós um ambiente mais saudável do que aquele que se tem vivido entre nós.

A arbitragem tem que deixar de ser o tema principal do nosso futebol, como acontece noutros países, privilegiando pura e simplesmente e em primeiro lugar a modalidade.