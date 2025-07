Terminou finalmente a comédia

Terminaram, finalmente, os longos dias em que se falou, quase exclusivamente, de um jogador de futebol que já havia prendido as atenções nos últimos dois anos mas, neste caso, por razões completamente diferentes.

Viktor Gyokeres, sueco de ascendência húngara, de 27 anos, chegou incógnito ao Sporting Clube de Portugal, onde acabou por ter uma projecção nacional e internacional de enorme dimensão, tornando-se não apenas um jogador decisivo no clube lisboeta mas, sobretudo, no plano internacional, tendo sido figura relevante nas duas últimas edições da Liga dos Campeões Europeus.

Sabia-se, sem reticências, desde o começo da passada temporada, que a sua presença no Sporting não iria além de mais um ano a jogar com a camisola leonina.

O intempestivo abandono de Rúben Amorim de uma equipa que havia comandado com inteiro sucesso, deixou ainda mais clara a ideia de que Gyokeres não iria prolongar muito mais o seu vínculo com o emblema do leão, não obstante ter assinado um contrato com termo em 2028, e com uma cláusula de rescisão para parecia perfeitamente condizente com a valia que tinha demonstrado, cem milhões de euros.

Muitos golos - quase uma centena em apenas duas temporadas - e características que o marcavam como um jogador de excepção, cedo começaram a despertar cobiças, que haveriam de tornar-se mais intensas e decisivas, sobretudo a nível europeu.

E aí, os leões de Lisboa começaram também a aceitar a ideia de que Gyokeres não permaneceria “eternamente” ao seu serviço.

A situação conheceu entretanto novos contornos quando Gyokeres entrou abertamente em litígio com o Sporting, faltando à chamada para a preparação de uma nova época de futebol, deixando por outro lado entender que já assumira um compromisso com o Arsenal de Londres, um mau comportamento que nada o fica a prestigiar.

O braço de ferro agravou-se e, face ao incumprimento do jogador, o clube ficou com a razão toda do seu lado não aceitando condições que o clube inglês propunha, e que o Sporting considerava inaceitáveis.

Até que os responsáveis arsenalistas decidiram aceitar as condições do clube vendedor, chegando-se rapidamente a um acordo que pareceu satisfazer todas as partes.

De toda esta novela se conclui que o Presidente do Sporting Frederico Varandas registou uma estrondosa vitória sobre Gyokeres, seu empresário e o clube que agora vai defender, embora os leões tenham perdido uma peça fundamental da sua engrenagem, que muita falta poderá vir a fazer na época que agora começa.