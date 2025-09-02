Agora, a "loja" só reabre em janeiro

Chegados ao dia 2 de Setembro está encerrado o mercado de Verão, pelo que as transferências de jogadores em quase todos os países do mundo só voltarão a perturbar o sossego e a bolsa dos dirigentes desportivos a partir do próximo mês de Janeiro.

Já aqui dissemos por diversas vezes que o mercado que agora fechou as portas não faz qualquer sentido quanto aos prazos em que está inserido, pois continua a não haver razão para que os movimentos de vendas, trocas a empréstimos, decorram com toda a naturalidade quando as competições nacionais e internacionais estão já em pleno curso.

Mas, como o panorama não se alterca, também porque os dirigentes das grandes entidades internacionais, Fifa e Uefa nada fazem, os calendários continuam a ser respeitados, e assim voltará a ser quando começarmos a viver os primeiros dias do ano que vem, para o mercado de inverno.

No que toca ao quadro que agora se encerrou tivemos, desta vez, surpresas de grande monta, com os clubes principais, sobretudo, a gastarem muito para além daquilo que havia sido hábito em anos anteriores. Claro que as vendas atingiram também cifras inabituais, o que tem feito calar vozes mais contestarias.

O Benfica superou toda a concorrência no que respeita à entrada de caras novas, havendo também especiais e circunstanciais motivos para este registo.

Antes de mais, porque os encarnados apenas venceram um campeonato nos últimos seis anos, e daí a necessidade de voltar aos sucessos, depois, e igualmente importante, porque faltam dois meses para termos eleições, com Rui Costa a tentar assumir posição de comando para poder chegar à reeleição.

O Futebol Clube do Porto regista um deficit entre vendas e compras, mas o grande investimento dos dragões tem inteira justificação.

Vindo de um período de grande apagamento, com perspectivas futuras muito sombrias, o Presidente Villas-Boas decidiu-se por atacar em força o mercado para assim chegar a um plantel de qualidade. E o resultado começa a estar à vista.

O Sporting regista os maiores proveitos financeiros nas últimas operações, ou seja, o produto das suas vendas atingiu 129 milhões de euros, enquanto as aquisições se ficaram por cerca de setenta milhões.

No entanto, estes números não podem deixar de preocupar os adeptos, porque podem indicar menor capacidade competitiva na temporada que está a começar, com a possibilidade de chegar à possível conquista do tri menos fortalecida.

Enfim, com os dados disponíveis, é justo e oportuno antever uma temporada mais competitiva e marcada por mais elevada qualidade, ajudando a que o futebol português suba no conceito internacional.