O notável mercado de Verão

Nos principais clubes portugueses terminaram as compras com números antes nunca vistos, o que coloca em equação o estado actual de cada um deles, desfazendo ou não as dúvidas que subsistem sobre a viabilidade do futebol português nos mais variados planos.

Sabendo-se que no contexto internacional o nosso futebol não tem condições para competir com outros países, fica no entanto a ideia de que há progresso tudo indicando que estão a chegar melhores dias e que vai ser possível atingir patamares mais relevantes nos tempos mais próximos.

Apesar de tudo isto, não será fácil essa caminhada que temos pela frente.

Nos outros países o progresso é também evidente, mantendo-se ou até aumentando a diferença que se tornou evidente ao longo dos anos passados mais recentes.

Olhando para os frios números dos negócios, constata-se que o Sporting ficou na frente por números consideráveis.

Os leões auferiram 130 mil euros em resultado das vendas levadas a cabo, enquanto as compras se ficaram pelos setenta mil, ou seja, o saldo leonino representa um encaixa de seis dezenas de milhar, que os leões retêm em cofre um saldo agradável para melhor enfrentar possíveis dificuldades futuras.

Já o Benfica vendeu recolhendo receitas que chegaram aos 105 milhões, comprando até aos 97 milhões, ou seja, os encarnados saem destas operações com um escasso saldo de oito milhões de euros, deixando assim os cofres encarnados praticamente tal como dantes.

Por seu lado, o Futebol Clube do Porto é, dos três grandes, o que sai deste período negocial com um saldo mais deficitário, no total de quase vinte milhões de euros.

Resumindo, os dragões receberam após vendas cerca de 77 milhões, enquanto que os seus investimentos atingiram os 94 milhões, percebendo-se a razão destas operações dado o estado em que Villas-Boas recebeu a pesada herança da gerência anterior.

Perante este quadro coloca-se uma questão indiscutível: dos três grandes só um deles poderá ser campeão nacional com os proveitos daí decorrentes, o que pode levar à conclusão que poderá ter havido uma desastrosa política de investimentos dos outros.

E Rui Costa está particularmente no fio da navalha pois vai submeter-se a eleições no dia 25 de Outubro e, até lá, muita água vai correr sob as pontes.