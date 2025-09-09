Em Budapeste vai ser mais difícil

A selecção de Portugal cumpre nesta terça-feira o seu segundo jogo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

E, depois da robusta vitória conseguida frente à Arménia, tudo aponta para que o jogo de logo à noite na capital da Hungria seja bem mais complicado.

A Hungria dispõe de um lote de jogadores mais qualificados, que jogam juntos há mais tempo, e a sua participação em diversas equipas europeias acrescenta-lhes valor em relação àquilo que vimos no desafio em Erenven.

Devemos, portanto, estar preparados para um embate diferente, sério, cujos números finais certamente ficarão aquém daqueles com que terminou o desafio com os arménios.

Independentemente de todas essas circunstâncias, tudo aponta para que o seleccionador nacional seja diferente nas suas escolhas para o desafio no Arena de Budapeste.

Seja como for, as mudanças, a existirem, não vão retirar qualidade à representação lusitana.

Portugal possui, neste momento, um lote invejável de jogadores que, inclusive, se apresentam neste mundial de 2026 como sérios candidatos na disputa do título final.

Nos últimos anos tem sido possível confiar na equipa nacional e nas suas possibilidades.

Os nossos jogadores alinham, grande maioria, em alguns dos mais cotados clubes europeus, o que lhes tem possibilitado atingir patamares que os distinguem entre os melhores do mundo.

Tem sido frequente apontar a selecção nacional como séria candidata à conquista de qualquer título. Por circunstâncias várias, nem sempre bem entendidas, temos ficado pelo caminho e longe de atingir esses possíveis objectivos.

Deste feita, os pressupostos mantêm-se inalteráveis. Sendo de esperar, para já, que Portugal atinja seis vitórias nos seis jogos da fase actual, mesmo não deixando de considerar que o desafio de logo frente à selecção magiar se apresenta recheado de dificuldades.

Depois, após o jogo de hoje, teremos a seguir, dois desafios em Portugal, frente à República da Irlanda e, de novo, com a Hungria, em Outubro, para terminar esta aparentemente fácil qualificação em Novembro, com a visita à Irlanda e recepção à Arménia.