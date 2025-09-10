Difícil, com alguns erros, mas com saldo positivo

O jogo de ontem à noite, no Puskas Arena de Budapeste, confirmou as dificuldades que se anteviam para a seleção portuguesa frente à congénere húngara, e que ficaram espelhadas no resultado final, com apenas um golo de diferença para as cores nacionais.

Apesar disso, a superioridade lusitana nunca esteve em dúvida, ficando bem expressa nos números finais, que apresentam Portugal como o onze com mais tempo de bola, mais remates à baliza contrária, e superiores oportunidades de golo.

Porém, tais números estão longe de representarem uma partida perfeita, com todos os sectores a engrenarem positivamente e, nalguns aspetos individuais, deixando também à vista algumas carências.

As escolhas de Roberto Martinez começaram por suscitar algumas dúvidas, e o decorrer do desafio acabou por demonstrar que o selecionador poderia ter feito outras opções, sobretudo no setor defensivo onde a equipa sentiu algumas dificuldades, embora não tenha sido posto à prova demasiadas vezes.

Depois, no tocante a substituições, também o critério poderia ter sido diferente.

Por exemplo, a permanência de Cristiano Ronaldo em campo durante quase todo o tempo, mais uma vez não se justificou. Espera-se que em próximos encontros Martinez tenha mais em conta este aspeto, que é importante, por ser na zona de campo ocupada por CR7 que geralmente tudo se decide.

De resto, o desfecho é justo, Portugal foi o triunfador e, com o resultado frente à Hungria, deu um passo decisivo para assegurar a qualificação para o Mundial do próximo ano.

Agora, com dois jogos em casa, esse desiderato poderá ser facilmente alcançável.

Em 11 e 14 de Outubro, em Alvalade, a seleção nacional defronta a República da Irlanda e a de novo a Hungria, podendo juntar mais seis pontos a igual número assegurado até agora.